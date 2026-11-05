BHD vuelve posicionarse entre empresas de mejor reputación

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Banco BHD se situó nuevamente entre las empresas de mejor reputación en República Dominicana en el ranking del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 2026.

En esta cuarta edición, la entidad financiera alcanzó nuevamente el segundo lugar como empresa más responsable ESG, los segundos lugares como la empresa más responsable con los trabajadores y la más responsable con los clientes y el cuarto lugar en el Merco Empresas por la mejor reputación del país.

A estos logros se suman otras posiciones como la segunda empresa con el mejor equipo de comunicación y los segundos lugares en las categorías de gobernanza, social y ambiental.

Josefina Navarro, vicepresidenta ejecutiva de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, destacó que estos reconocimientos son el resultado de la gestión integral del banco. “Nuestra forma de hacer banca, enfocada en la responsabilidad, la transparencia y hacer siempre lo correcto, nos sitúa, una vez más, entre las empresas con mejor reputación de República Dominicana, un logro que nos impulsa a seguir fortaleciendo una gestión basada en la ética, la prudencia, la excelencia en el servicio y el respeto a las personas”.

Navarro expresó que, para el BHD, la reputación es el activo intangible de mayor valor para una organización. “No se construye de manera espontánea; es el resultado de una gestión responsable, coherente y sostenida en el tiempo. En el Banco BHD trabajamos con responsabilidad para que exista una conexión real entre lo que somos, lo que decimos y lo que hacemos, en beneficio de nuestros clientes, colaboradores, accionistas y de la sociedad”, valoró la ejecutiva.

La entidad financiera premiada en cada edición

El Banco BHD tiene una trayectoria reputacional que ha sido resaltada en el ranking de Merco. En la primera edición de 2023 fue galardonada como la empresa más responsable en el ámbito interno, ante los clientes y la sociedad, y fue elegida entre las diez empresas con mejor reputación corporativa del país.

En 2024, la entidad financiera fue valorada entre las tres primeras organizaciones con mejor reputación en República Dominicana, tanto en el ranking empresarial como en el de ESG.

Y en el 2025, el BHD quedó como la segunda entidad bancaria con mejor reputación. Además, ocupó el segundo lugar entre las empresas con mejor reputación digital y el quinto en el ranking de equipos de comunicación.

Cada año, la empresa Merco evalúa factores como la calidad de la oferta, la ética corporativa, la responsabilidad social, la transparencia y la gestión del talento.

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