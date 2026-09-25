BHD reconoce seis empresarias por su trayectoria y liderazgo

Steven Puig, presidente del Banco BHD, este 24 de septiembre junto a las galardonadas.

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SANTO DOMINGO.- El Banco BHD reconoció a seis mujeres empresarias en las categorías Pequeña, Mediana y Gran Empresa, además de otorgar un reconocimiento especial a la trayectoria empresarial.

En la categoría Pequeña Empresa fueron galardonadas Katherine Jiménez, de Say Hi Beauty, y Aida González, del Colegio Mis Estrellas. En Mediana Empresa recibieron la distinción Sylvia Paulino Rodríguez, de OralMed, y Yadira Comas, de Empaca. En Gran Empresa fueron reconocidas Antioquia De la Rosa, del Centro Ferretero Pérez Cuevas, e Irma Echavarría, de Tony Fish.

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL

El reconocimiento especial a la trayectoria empresarial fue otorgado a Mercedes Carmen Capellán, presidenta del Consejo de Directores del Grupo M.

La actividad fue encabezada por Steven Puig, presidente del Banco BHD, con la presencia de Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). También participaron Ángela Samper, vicepresidenta ejecutiva de Banca Retail y Digital, y Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Negocios de Alto Valor.

Durante sus palabras de bienvenida, Puig destacó que el reconocimiento busca poner en valor el trabajo, la trayectoria, el mérito y la perseverancia de mujeres que han decidido emprender, liderar empresas y contribuir al desarrollo económico y social del país.

IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO FEMENINO

El ejecutivo señaló que la iniciativa responde a dos prioridades del Banco BHD: impulsar el progreso humano mediante el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, y continuar apoyando a las mujeres dominicanas.

Por su parte, Ángela Samper afirmó que, por segundo año, el Banco BHD reconoce a mujeres líderes que han desarrollado modelos de negocios exitosos, destacando su crecimiento sostenible, innovación, generación de empleos y capacidad para acceder a nuevos mercados.