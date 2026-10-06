Belga Francis Halzen gana el Premio Nobel de Física 2026

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ESTOCOLMO.- El astrofísico belga Francis Halzen fue galardonado este martes con el Premio Nobel de Física 2026 por su trabajo pionero en la detección de neutrinos cósmicos y por impulsar el desarrollo del Observatorio de Neutrinos IceCube, instalado bajo el hielo de la Antártida.

El anuncio fue realizado por la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo, que destacó la visión y perseverancia del científico para desarrollar una tecnología que abrió una nueva ventana para estudiar los fenómenos más extremos y distantes del universo.

«Francis Halzen ha liderado un equipo internacional de investigadores e ingenieros que nos han proporcionado un instrumento fantástico», señaló Mark Pearce, presidente del Comité Nobel, quien subrayó que su trabajo permitió avanzar hacia «un nuevo tipo de astronomía».

Halzen recibió la noticia mientras se encontraba en Italia y reconoció que el galardón representó una «gran sorpresa» y un «placer». Recordó que cuando comenzó a desarrollar el proyecto existían numerosas dudas sobre si una instalación de semejante magnitud podría funcionar.

UNA IDEA DE 1988 QUE SE HIZO REALIDAD

La historia de IceCube se remonta a 1988, cuando Halzen presentó los primeros planes para crear un observatorio gigante utilizando el hielo antártico como medio para detectar neutrinos, partículas subatómicas extremadamente difíciles de observar.

El observatorio utiliza miles de sensores instalados a gran profundidad en el hielo transparente de la Antártida. Estos instrumentos registran diminutos destellos de luz producidos indirectamente cuando los neutrinos interactúan con la materia.

Conocidos popularmente como «partículas fantasma» por su masa extremadamente pequeña y su escasa interacción con la materia, miles de millones de neutrinos pueden atravesar objetos, planetas e incluso el cuerpo humano sin dejar prácticamente ninguna señal.

Esa característica, que dificulta enormemente su detección, también los convierte en extraordinarios mensajeros del cosmos. Al poder desplazarse prácticamente sin alteraciones desde regiones extremadamente energéticas del universo, permiten obtener información sobre fenómenos difíciles de estudiar únicamente mediante la luz.

El desarrollo de IceCube requirió posteriormente la participación de cientos de científicos, ingenieros y especialistas internacionales, pero la idea inicial y el impulso de Halzen fueron determinantes para convertir un proyecto considerado altamente riesgoso en una poderosa herramienta para explorar el universo.

El reconocimiento destaca así el nacimiento y consolidación de la astronomía de neutrinos, una nueva vía científica que permite investigar el cosmos utilizando partículas casi imperceptibles que pueden haber viajado enormes distancias antes de alcanzar la Tierra.