Béisbol japonés: Alexander Canario enciende postemporada

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Tokio, 11 oct.- La postemporada de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional comenzó con dos partidos de alto voltaje, marcados por el revés del cubano Raidel Martínez y un jonrón decisivo del dominicano Alexander Canario.

En el Tokyo Dome, los Gigantes de Yomiuri cedieron 1-2 ante las Estrellas de la Bahía de DeNA, en un desenlace amargo para Martínez, cerrador cubano que había firmado una temporada regular de 42 salvamentos y efectividad de 1,38.

El derecho antillano entró en el noveno episodio con el marcador igualado a una carrera, pero el japonés Ryuki Watarai le conectó un cuadrangular solitario, ante una recta de 152 kilómetros por hora, para decidir el encuentro y convertir al relevista en el lanzador derrotado.

La derrota dejó a los Gigantes contra las cuerdas en una serie al mejor de tres partidos, pues una nueva caída mañana significaría el final de su temporada, mientras DeNA quedó a un triunfo de avanzar a la fase decisiva de la Liga Central.

En la Liga del Pacífico, los Leones de Seibu encontraron en el dominicano Alexander Canario al protagonista de una victoria igualmente dramática, por 3-2 ante los Luchadores de Nippon Ham, resuelta en la décima entrada en el Belluna Dome.

Canario desapareció la pelota por el jardín izquierdo con un compañero en el banquillo y dejó tendidos a sus rivales, después de que Seibu remontara una desventaja de 1-2 gracias al sencillo impulsor de Aiya Nishikawa en el quinto capítulo, mientras el relevo local mantuvo a raya a la ofensiva visitante desde el sexto.

El jonrón del dominicano puso a los Leones a una victoria de superar la primera ronda de la Liga del Pacífico, en una jornada inaugural que combinó la euforia de un batazo decisivo con el tropiezo de uno de los relevistas más dominantes del campeonato japonés.

La postemporada continuará mañana con los segundos desafíos de ambas series, en los que Yomiuri necesitará ganar para prolongar su camino y Nippon Ham intentará evitar la eliminación, mientras los representantes latinoamericanos volverán a ocupar un lugar central en el pulso por la corona japonesa.

of-am