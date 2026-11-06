BEI y Banco Adopem anuncian $15 MM euros emprendedores

El acuerdo, anunciado durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, España, cuenta con el respaldo de una garantía presupuestaria de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus (FEDS+).

SANTO DOMINGO.– El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco de Ahorro y Crédito Adopem anunciaron un paquete de financiamiento de 15 millones de euros destinado a impulsar el emprendimiento, fortalecer las pequeñas empresas y convertir la problemática del sargazo en nuevas oportunidades económicas y de empleo en la República Dominicana.

El acuerdo, anunciado durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, España, cuenta con el respaldo de una garantía presupuestaria de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus (FEDS+).

De los recursos aprobados, 10.5 millones de euros se destinarán a financiar pequeñas empresas de sectores como manufactura, transporte, agricultura, salud y servicios, mientras que los restantes 4.5 millones estarán dirigidos a iniciativas relacionadas con la recogida, transporte y almacenamiento seguro del sargazo.

APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS

El programa dará especial prioridad a las empresas propiedad de mujeres o dirigidas por ellas. Al menos la mitad del financiamiento destinado a emprendedores y pequeñas empresas beneficiará a mujeres, con el propósito de fortalecer su autonomía económica y facilitar su inclusión financiera.

La presidenta del BEI, Nadia Calviño, afirmó que la alianza permitirá ampliar el acceso al crédito para emprendedores y pequeñas empresas dominicanas, al tiempo que contribuirá a transformar el desafío ambiental del sargazo en oportunidades económicas.

Por su parte, Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem, destacó que el acuerdo permitirá proporcionar financiamiento y asistencia técnica a negocios locales para ampliar sus operaciones, generar ingresos y desarrollar soluciones responsables frente a la llegada masiva de esta alga.

EL SARGAZO COMO OPORTUNIDAD ECONÓMICA

Los 4.5 millones de euros destinados a proyectos relacionados con el sargazo buscan impulsar una cadena de valor que permita aprovechar comercialmente esta biomasa, mediante actividades de recogida, transporte, secado y almacenamiento.

Entre sus posibles aplicaciones figuran la elaboración de productos cosméticos, fertilizantes y biomasa, siempre bajo criterios de seguridad sanitaria y protección ambiental.

Esta iniciativa forma parte del programa Global Gateway de la Unión Europea, denominado Turning the Tide, que promueve prácticas sostenibles y oportunidades económicas para desarrollar la cadena de valor del sargazo en la cuenca del Caribe.

El proyecto regional establece como objetivo la recogida de 660,000 toneladas de sargazo hasta 2027, de las cuales 150,000 toneladas corresponderían a la República Dominicana.

ASISTENCIA TÉCNICA POR 1.1 MILLONES DE EUROS

Adicionalmente, Banco Adopem recibirá un programa de asistencia técnica valorado en 1.1 millones de euros, financiado por los Estados miembros de la Unión Europea a través del Fondo Fiduciario ACP y gestionado por los servicios de asesoramiento del BEI.

Estos recursos permitirán identificar y preparar proyectos económicamente viables, fortalecer las normas ambientales y desarrollar mecanismos de financiamiento adaptados a las necesidades de las empresas vinculadas a la cadena productiva del sargazo.

El componente de 4.5 millones de euros y la asistencia técnica fueron anunciados el 2 de octubre de 2026 en Cancún, México, durante la Cuarta Conferencia Global Gateway UE-Caribe sobre el Sargazo.

El acuerdo correspondiente a los 10.5 millones de euros restantes fue firmado el 4 de noviembre en Madrid, durante la Cumbre Iberoamericana.

Ambas operaciones de financiamiento están sujetas a la aprobación de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

La iniciativa se inscribe en la relación de cooperación entre el BEI y Banco Adopem, establecida desde 2006, y busca combinar la inclusión financiera, el emprendimiento femenino y la generación de empleos con soluciones económicas y ambientales frente al problema del sargazo.

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