BCRD, FED y el aumento del costo de capital (OPINION)

Desde que las empresas surgieron dentro del marco de los negocios en tiempos del imperio Fenicio y en otros lugares del globo terráqueo al tiempo de desarrollarse el mercado financiero, es preocupación para las empresas y hogares el financiamiento de los mismos debido al alza de los tipos de interés.

Esto así, ya que dependiendo del costo o precio del dinero depende mucho la prosperidad de los negocios, ya que si bien es cierto el EBITDA o las utilidades operacionales y depreciación antes de impuestos no se afectan, por el costo en sí del dinero pero no menos cierto es que la utilidades o ganancias antes de impuestos, si influye en las mismas.

En el coso de los proyectos de inversión, gasto de capital o inversiones a largo plazo, el costo del capital promedio ponderado (CPPC o Wacc) es determinante para que los proyectos puedan presentar resultados positivos y agregar valor a las empresas conocido el valor presente neto de sus flujos, esto así, para que un proyecto sea exitoso, la Tasa Interna de Retorno (TIR) tiene que ser igual o mayor que su Costo de Capital Promedio Ponderado o WACC (TIR mayor o igual al CPPC).

Este introito viene al caso porque recientemente la Fed o banco central de los EE.UU. aumentó la tasa de política monetaria de 3.75% a 4%, es decir, unos 25 puntos básicos o un cuarto, en razón de que el nivel de inflación de la primera economía mundial así lo impone.

Lo anterior constituye la primera subida de los tipos de interés o precio del dinero desde julio de 2023.

Se sabe que todas las actividades económicas globales son dinámicas, pasan de un ciclo económico a otro, ahora con más velocidad que nunca.

Perspectivas

La Reserva Federal (Fed) estimó que este año probablemente sea necesaria otra subida de sus tasas de interés para combatir la inflación. La Fed estima que el presente año cerrará con una inflación del orden del 3.7% y proyectan por tanto que las tasas de referencia se situarán entre el 4% y el 4.25% a finales de año.

A nivel local el impacto que tendrán estas subidas de tasas, decididas por la Fed, llevarán por lógica monetaria, hacer aumentos en la tasa de política monetaria (TPM), lo que también encarecerá el costo del dinero.

Algunos entendidos sobre la materia, estiman que la tasa de política monetaria será llevada, por la institución emisora dominicana, hasta un 6% de forma gradual, esto debido a las expectativas de inflación a raíz del conflicto de Ormuz, el cual se ha recrudecido, lo que ha empujado hacia arriba el precio de la energía y los fertilizantes.

Un aumento de la tasa de política monetaria, implica que los préstamos de consumo e inversión se encarezcan, traduciéndose en una ralentización del crecimiento, aunque la medida conlleva a una reducción de la tasa de inflación.

Ante este panorama de inestabilidad económica y financiera global, a nivel local el BCDR ha de decidir aumentar la TPM por los ingresos de divisas, apreciación del peso, el nivel de inflación y factores exógenos de la economía global.

El diferencial de tasas entre la decisión de aumento de la Fed y la tasa de política monetaria del BCRD, la cual al día de hoy, es de apenas de 1.25%, que si bien es un buen porcentaje este no aseguraría que se impida la salida o fuga de capitales al mercado norteamericano, lo que llevaría al BCRD a despegarse un poco más de la tasa de la Fed, a los fines de llevar al país a un nivel de competencia más deseada.

Ante la subida de tasa de la Fed a un 4% y en diciembre 2026 a un 4.25%, es aconsejable conforme expertos en la materia, que el Banco Central de la República Dominicana, no trate de quemar reservas en busca de defender la tasa de cambio en un RD$60.00 por un US$1.00.

Se recomienda dejar que el peso flote a RD$62-RD$64. Si lo defiende a RD$60.00 gastaría millones de reservas y perdería municiones. Mejor banda móvil. La devaluación controlada ayuda al turismo y las exportaciones.

Subir la TPM de forma paulatina. Hoy la TPM del BCRD 5.25% vs Fed 4% es igual a un diferencial de 1.25%, si sube a 6% mataría el crédito interno. Lo más atinado sería subirle 25 puntos básicos, es decir, de 5.25% a 5.50% y subir el encaje legal 1 punto básico, con esta decisión se encarecería la liquidez sin matar el consumo y así se protegería el margen de interés neto (MIN), es decir, el interés que se cobra menos el interés que se paga, menos comisión e impuestos, dividido todo entre el capital.

Otra acción que puede tomar el BCRD ante el aumento de la tasa de la Fed a un 4%, sería activar el repo, es decir venta de dólares con pacto de recompra (empeñarlos sin venderlos) a los bancos. Evita que el coeficiente de cobertura de liquidez (LCR) se evapore, si hay fuga de depósitos bancarios.

También, anunciaría que la actual inflación de 5.13% es temporal debido al petróleo importado, no por demanda interna. Si se dice que va a subir simple y llanamente crearía pánico y corrida. También emitir bonos en pesos no en dólares y usar línea de crédito del Banco Mundial.

Por su parte Hacienda aplicaría disciplina fiscal, sin recorte de las inversiones, pero si recortar gasto corriente. Si se recorta la inversión 1% del PIB, el crecimiento caería y las recaudaciones serían menores.

También se aconseja que si las remesas caen, Hacienda haría transferencia temporal focalizada, no subsidio general.

La idea de los expertos, es que el Banco Central aumente su encaje, Hacienda emita bonos en pesos y aproveche línea swap o acuerdo para cambiar monedas cuando haya menos dólares, para garantizar la estabilización de la tasa de cambio en RD$62.5 sin que haya pérdida en los bonos del gobierno.

La política correcta no es subir la tasa para igualar a la tasa de la Fed, es ampliar el diferencial entre el BCRD y la Fed con encaje legal y emitir deuda en pesos. Así el BCRD protege reservas y Hacienda protege la inversión.

De manera que hay varias alternativas a invocar ante este panorama turbulento, esperando como siempre que el Banco Central escoja la mejor decisión para proteger las reservas y Hacienda proteja las inversiones que tanto necesita el país para aumentar su crecimiento.

Hay mucha incertidumbre pero que no cunda el pánico. La invitación es mantener el constante monitoreo del entorno global y tomar las medidas más conservadoras y apropiadas posibles.

felix.felixsantana.santanagar@ gmail.com

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