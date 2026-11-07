BCRD convoca a estudiantes “Economistas del Futuro” 2027

SANTO DOMINGO.– El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) anunció una nueva convocatoria para la edición 2027 de la competencia académica “Economistas del Futuro”, dirigida a estudiantes del último año de secundaria de centros educativos públicos y privados de todo el país.

En esta décima cuarta edición, los participantes deberán elaborar un ensayo sobre el tema “Impacto de los conflictos geopolíticos en la economía nacional”, con el propósito de fomentar la investigación y el conocimiento de los jóvenes sobre los fenómenos económicos y financieros.

PLAZOS Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Los estudiantes deberán organizarse en equipos de tres integrantes, con la orientación de un profesor o tutor y en representación de sus respectivos centros educativos. Los trabajos tendrán que ser originales e inéditos, con una extensión máxima de diez páginas.

La fecha límite para entregar los ensayos será el 26 de febrero de 2027, mientras que las exposiciones ante el jurado designado por el Banco Central se realizarán del 12 al 16 de abril del mismo año.

Podrán participar alumnos pertenecientes a centros educativos reconocidos por el Ministerio de Educación.

PREMIOS PARA LOS GANADORES

El BCRD otorgará tres premios a los equipos que alcancen las mejores calificaciones. Los estudiantes integrantes de los grupos ganadores recibirán equipos digitales, mientras que sus respectivos asesores serán reconocidos con premios en metálico.

El jurado estará integrado por seis profesionales designados por el Banco Central. Su decisión será inapelable y tendrá la facultad de declarar desierto uno o varios de los tres lugares premiados.

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN ECONÓMICA

La competencia forma parte del programa de responsabilidad social institucional Aula Central, iniciativa mediante la cual el BCRD promueve la educación económica y financiera en la República Dominicana.

Con esta iniciativa, la institución busca incentivar a los jóvenes a investigar sobre economía y finanzas, fortalecer sus conocimientos y desarrollar capacidades que contribuyan al crecimiento y desarrollo nacional.

El Banco Central invitó a los interesados a consultar las bases completas del certamen y descargar el formulario de inscripción a través de su subportal oficial:

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