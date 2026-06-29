LA VEGA: El BCRD concluye diplomado para comunicadores

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LA VEGA.- El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, clausuró este sábado el XVII Diplomado “Formación económica para comunicadores” celebrado en La Vega.

El programa, parte de la iniciativa de responsabilidad social Aula Central para la educación económica y financiera, contó con el aval académico de UNIBE y la colaboración del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER).

Valdez Albizu informó que 38 comunicadores del Cibao completaron el diplomado. Con esta graduación, el BCRD alcanza 646 egresados en 17 ediciones a nivel nacional. “El Cibao es la zona que más aporta a la economía después del Gran Santo Domingo”, subrayó.

Detalló otras iniciativas formativas del BCRD: un diplomado interno de economía y finanzas para su personal; el Concurso Anual de Economía Biblioteca Juan Pablo Duarte para profesionales; el concurso Economistas del futuro para estudiantes de secundaria; talleres y charlas para gremios; y la Semana Económica y Financiera, la actividad de mayor impacto en educación financiera del país.

El diplomado se impartió durante junio, con clases sabatinas en el salón Giovanni Bloise Guzmán, de ALAVER. Los docentes fueron Julio Andújar, asesor económico de la Gobernación del BCRD y director de la maestría de Economía de UNIBE, y Frank Fuentes, asesor del director ejecutivo del FMI para Brasil, Cabo Verde, República Dominicana y varios países latinoamericanos.

Durante la ceremonia, el CDP reconoció a Valdez Albizu por “sus extraordinarios aportes al fortalecimiento de la formación profesional de periodistas y comunicadores del Cibao y Nordeste”. Los secretarios generales de las seccionales de La Vega, Bonao, Cotuí y Moca destacaron que el diplomado “ha contribuido significativamente a elevar los conocimientos y el ejercicio responsable del periodismo económico”.

Valdez Albizu agradeció al CDP y compartió el reconocimiento con UNIBE por su apoyo en las capacitaciones.

Al acto asistieron, por ALAVER, Rubén Álvarez, presidente de la Junta de Directores, e Irlonca Tavárez, vicepresidenta ejecutiva; por el BCRD, los asesores Julio Andújar y Edwin Dominici; por UNIBE, Leandro Félix-Matos, decano de Innovación y Desarrollo Institucional, y Maribel Medina, directora de Educación Continua. Por el CDP participaron su presidente, Luis Pérez Nova, y el secretario de la seccional de La Vega, Gregorio Pichardo, quien habló en nombre de los graduados.