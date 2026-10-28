BCRD celebra misa de acción de gracias por su 79 aniversario

Autoridades e invitados presentes en la misa en acción de gracias por el LXXIX aniversario BCRD.

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SANTO DOMINGO. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) celebró una misa de acción de gracias con motivo de su 79 aniversario, en una ceremonia realizada en la Sala Jesús María Troncoso de su sede principal, con la participación de autoridades monetarias, exgobernadores y colaboradores de la institución.

La eucaristía fue oficiada por el reverendo padre Javier Vidal y estuvo encabezada por el gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu, quien asistió acompañado de su esposa, Fior D’Aliza Martínez de Valdez.

AGRADECIMIENTO POR LOS LOGROS INSTITUCIONALES

El auditorio central, tradicional escenario de esta celebración, reunió a numerosos empleados del Banco Central, conocidos como bancentralianos, quienes compartieron una jornada de agradecimiento por un año más de trabajo y objetivos alcanzados.

La institución destacó que sus labores han contribuido al servicio de la nación, la estabilidad macroeconómica y el desempeño económico registrado durante el presente año, pese a la incertidumbre que caracteriza el panorama geopolítico internacional.

La celebración también sirvió como espacio de reflexión y renovación del compromiso de los colaboradores con la excelencia profesional, la lealtad y la responsabilidad en sus funciones, así como con el fortalecimiento de sus valores personales y familiares.

PRESENCIA DE EXGOBERNADORES Y AUTORIDADES

Entre los asistentes estuvieron los exgobernadores del Banco Central Roberto Saladín, Carlos Despradel, José Santos Taveras y Eduardo Fernández.

También participaron el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, y los miembros titulares de la Junta Monetaria Julio Llibre Salcedo, Arturo Martínez Moya, Eduardo Tejera Curbelo, Sergia Elena Mejía de Peña, Ricardo Rojas León y José Manuel Mallén.

Asimismo, estuvieron presentes la vicegobernadora del BCRD, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el contralor, José Manuel Taveras Lay; el subgerente general, Frank Amado Montaño, además de otros subgerentes, directores, asesores y colaboradores de la institución.

La misa conmemorativa reafirmó el sentido de pertenencia de los empleados del Banco Central y su compromiso con el cumplimiento de los objetivos institucionales.

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