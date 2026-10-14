Banreservas supera los RD$1.5 billones en activos; tiene récord

Santo Domingo.– El Banco de Reservas de la República Dominicana superó los RD$1.5 billones en activos al cierre de septiembre de 2026 y proyecta concluir el año con las mayores utilidades de sus 85 años de historia, informó su presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera.

Precisó que los activos de la institución alcanzaron los RD$1.53 billones, para un crecimiento interanual de 13.5 %, mientras que las utilidades acumuladas ascendieron a RD$21,081.6 millones, un incremento de 17.6 % en comparación con el mismo período de 2025.

Durante un encuentro con directores de medios de comunicación y líderes de opinión, Aguilera manifestó que los resultados reflejan el esfuerzo de los colaboradores y el desempeño de la entidad financiera, al tiempo que expresó su confianza en que las ganancias al cierre de 2026 superarán ampliamente los registros históricos del banco.

“Cuando yo digo sin precedentes es porque vamos a superar, pero por mucho, todo lo que hemos tenido como récord de utilidades. Y eso es gracias al esfuerzo de los equipos que están trabajando”, afirmó.

Aguilera también informó que los depósitos de Banreservas alcanzaron RD$1.3 billones a septiembre, con un crecimiento interanual de 17.5 %, indicador que destacó como parte del fortalecimiento de la posición financiera de la institución.

Desembolsa RD$376,229 millones en 14 meses

Como parte de su respaldo a la economía dominicana, el Presidente Ejecutivo señaló que, entre agosto de 2025 y septiembre de 2026, Banreservas desembolsó RD$376,229 millones a través de 254,049 préstamos dirigidos a las familias, los emprendedores y los sectores productivos.

De ese monto, RD$185,305 millones se destinaron al financiamiento de actividades productivas, mediante operaciones que beneficiaron a 42,331 clientes de sectores como las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la agropecuaria, el comercio, la manufactura, el turismo y la vivienda.

Estos recursos representaron el 49.3 % del total desembolsado durante el período y contribuyeron al financiamiento de iniciativas económicas, la inversión y el desarrollo de actividades generadoras de empleos.

El ejecutivo sostuvo que el crecimiento de la entidad debe traducirse en mayores oportunidades para la población, mediante el fortalecimiento del crédito productivo, la innovación financiera y la ampliación del acceso a los servicios bancarios.

Impulso a la inclusión financiera

En materia de inclusión financiera, destacó los resultados del programa Bancarizar es Patria, que durante su primer año de gestión permitió incorporar a 235,638 personas al sistema financiero.

La iniciativa busca facilitar el acceso a productos y servicios bancarios a personas y sectores que tradicionalmente han tenido mayores dificultades para integrarse al sistema financiero formal.

Aguilera afirmó que Banreservas continuará promoviendo acciones orientadas a ampliar la bancarización y respaldar el desarrollo de las actividades productivas, como parte de su contribución al crecimiento económico nacional.

Encuentro con directores de medios y líderes de opinión

El encuentro se realizó en el contexto del 85.º aniversario de Banreservas y del primer año de gestión de Aguilera al frente de la institución.

La actividad, concebida como un espacio de confraternidad y acercamiento institucional, contó con la participación de altos ejecutivos de Banreservas.

La organización estuvo a cargo de la Vicepresidencia de Comunicaciones y Responsabilidad Social, encabezada por Franklin Soriano, junto a Héctor Romero y Patricia Florentino.