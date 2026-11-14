Arrestan a dos israelíes con 16 paquetes cocaína en Punta Cana

Según las autoridades, suman 14 los extranjeros apresados durante 2026 por el mismo delito.

PUNTA CANA.- Dos ciudadanos israelíes fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana cuando intentaban viajar a Frankfurt, Alemania, con 16 paquetes de presunta cocaína ocultos en compartimentos secretos de sus maletas.

Con estas detenciones, suman al menos 14 los extranjeros apresados durante 2026 en aeropuertos dominicanos por intentar sacar drogas del país.

Los detenidos, ambos de 38 años, fueron interceptados durante un operativo coordinado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público, el Cesac y la Dirección General de Aduanas.

Las autoridades detectaron irregularidades mediante máquinas de rayos X y, al revisar el equipaje, encontraron siete paquetes en una maleta y nueve en otra.

INVESTIGAN POSIBLE RED DE RECLUTAMIENTO

A los extranjeros también les ocuparon tres teléfonos celulares, equipos electrónicos, dinero en moneda extranjera, pasaportes y documentos personales.

Los arrestos se produjeron dos días después de que la DNCD detuviera a otro israelí, de 40 años, en el mismo aeropuerto, cuando intentaba viajar a Frankfurt con siete paquetes de presunta cocaína ocultos en una maleta modificada.

Con ambos operativos, las autoridades han ocupado 23 paquetes de la sustancia en dos casos con características similares y el mismo destino. La DNCD investiga si existe una organización criminal dedicada a reclutar ciudadanos israelíes para transportar drogas hacia Europa, aunque todavía no ha confirmado vínculos entre los detenidos.

14 EXTRANJEROS ARRESTADOS EN 2026

Entre los casos registrados este año figuran ciudadanos de Croacia, Francia, España, Suiza, Estados Unidos, Haití, Canadá y Países Bajos, apresados en los aeropuertos de Punta Cana, Las Américas y el Cibao.

Según el recuento, siete fueron detenidos en Punta Cana, cinco en Las Américas y dos en el Aeropuerto del Cibao.

A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Los dos israelíes quedaron a disposición del Ministerio Público de La Altagracia para el conocimiento de medidas de coerción por presunta violación de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Los 16 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo y peso exacto de la sustancia incautada.

an/am