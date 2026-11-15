Banreservas incorpora a 2,000 al sistema financiero en Barahona

BARAHONA.– El Banco de Reservas incorporó a más de 2,000 dominicanos al sistema financiero nacional durante la decimotercera jornada de su programa Bancarizar es Patria, celebrada este sábado en la provincia de Barahona, como parte de sus esfuerzos por ampliar el acceso a los servicios bancarios.

La iniciativa permitió a ciudadanos sin productos financieros abrir cuentas de ahorro, recibir orientación bancaria y conocer herramientas para administrar sus recursos personales y familiares.

El vicepresidente ejecutivo senior de Negocios de Banreservas, Ysidro García, quien encabezó la actividad en representación del presidente ejecutivo de la entidad, Leonardo Aguilera, destacó que el programa procura eliminar las barreras que dificultan el acceso de la población al sistema financiero.

235,638 PERSONAS BANCARIZADAS

García informó que, entre agosto de 2025 y septiembre de 2026, Banreservas incorporó a 235,638 personas al sistema financiero mediante sus diferentes iniciativas y canales de atención.

Explicó que el programa permite abrir cuentas presentando únicamente la cédula de identidad vigente, sin necesidad de demostrar ingresos ni disponer de un historial bancario previo.

El ejecutivo señaló que la jornada de Barahona da continuidad a las realizadas en San Juan de la Maguana y San Francisco de Macorís, con el propósito de acercar los servicios financieros a familias, pequeños comerciantes y trabajadores independientes de la región Sur.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la institución de contribuir a la inclusión financiera y respaldar los esfuerzos gubernamentales para ampliar las oportunidades económicas de la población.

CUENTAS DE AHORRO Y EDUCACIÓN FINANCIERA

Durante la actividad se abrieron cuentas Digital Banreservas, MIO Banreservas e infantiles. También se ofreció asistencia personalizada para orientar a los participantes sobre los productos, servicios y aplicaciones digitales de la entidad.

La jornada incluyó talleres de educación financiera del programa Preserva y charlas dirigidas a niños y adultos sobre protección del medioambiente y reciclaje.

Los más pequeños disfrutaron de juegos virtuales educativos y actividades recreativas junto al personaje Jenny la Ballenita.

Al encuentro asistieron el senador de Barahona, Moisés Ayala; la gobernadora provincial, Oneida Féliz; y el alcalde municipal, Mictor Fernández, además de autoridades locales y ejecutivos de Banreservas.

Con Bancarizar es Patria, la entidad busca ampliar la cantidad de dominicanos con acceso a servicios bancarios y promover conocimientos para mejorar la administración de las finanzas personales y familiares.

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