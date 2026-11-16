El vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social de Banreservas, Franklin Soriano, encabezó la actividad este lunes.

SANTO DOMINGO. – El Banco de Reservas, junto a la Red Global de Emprendimiento (GEN), la Fundación EMDES y En Lata, inauguró este lunes la Semana Global de Emprendimiento en República Dominicana.

Se trata de una iniciativa dirigida a promover la innovación, la colaboración y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La jornada se desarrolla del 16 al 22 de noviembre en todo el territorio nacional y forma parte de un movimiento internacional que, desde 2008, fomenta el emprendimiento en más de 180 países.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y LAS MIPYMES

El vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social de Banreservas, Franklin Soriano, quien representó al presidente ejecutivo de la entidad, Leonardo Aguilera, destacó el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con el emprendimiento, especialmente entre los jóvenes, mediante políticas destinadas a reducir trabas burocráticas y facilitar la creación de empresas.

Soriano afirmó que Banreservas respalda esa visión mediante financiamiento y programas como Cree Banreservas, que proporciona capital semilla y asesoría especializada a proyectos innovadores.

Asimismo, citó datos de la Encuesta Nacional de las Mipymes, realizada por el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, que atribuye a estas empresas el 32 % del producto interno bruto (PIB) y más de tres millones de empleos, equivalentes al 61.6 % de la ocupación nacional.

MÁS DE 10,000 PARTICIPANTES

Patricia Acosta, representante de GEN en República Dominicana, informó que las actividades se extenderán durante noviembre y se espera la participación de más de 10,000 personas en centros educativos y espacios empresariales.

El lanzamiento incluyó el panel «Del potencial a la prosperidad», con las exposiciones de Biviana Riveiro y Aida Domínguez-Imbert, bajo la moderación del emprendedor Edison Santos.

También se celebró la Gala Emprendedor Destacado 2026, organizada por EMDES Foundation, en la que fueron reconocidos representantes del ecosistema emprendedor por sus aportes en innovación, tecnología, sostenibilidad, desarrollo empresarial e impacto social, entre otras categorías.

Esta edición tiene como lema «Los emprendedores de aquí prosperan» e incluye charlas, talleres y actividades gratuitas.

an/am