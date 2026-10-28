Banreservas inaugura la feria Expomóvil 2026 con tasas 6.85%

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SANTO DOMINGO.– El Banco de Reservas inauguró este miércoles Expomóvil Banreservas 2026, con tasas de interés desde 6.85 %, financiamiento de hasta el 90 % del valor del vehículo y plazos de hasta siete años, como parte de las facilidades ofrecidas para la adquisición de unidades nuevas y usadas.

El presidente ejecutivo de la institución, Leonardo Aguilera, anunció las condiciones durante un acto celebrado en Caribbean Cinemas de Downtown Center, con la participación de representantes de concesionarios, dealers y otros actores del sector automotriz.

La feria se desarrollará del 29 de octubre al 1 de noviembre y permitirá a los clientes comenzar a pagar sus financiamientos en febrero de 2027, además de acceder a la modalidad de Cuota Móvil y recibir gratuitamente un kit de Paso Rápido.

HASTA 15 % DE DEVOLUCIÓN EN PAGOS DE SEPARACIÓN

Entre las novedades de esta edición figura una devolución de hasta el 15 % para los clientes que paguen la separación de sus vehículos con tarjetas de crédito participantes de Banreservas en concesionarios seleccionados.

La promoción estará vigente durante los cuatro días de la feria, sujeta a las condiciones establecidas por la entidad, incluidos los montos mínimos de consumo y los límites de devolución.

Aguilera afirmó que las facilidades buscan ayudar a los dominicanos a adquirir su primer vehículo, renovar el que poseen o incorporar unidades a sus actividades comerciales.

“En Banreservas queremos ser parte de esas historias, ayudando a convertir los sueños en realidades. Porque sabemos que los sueños no se cumplen quedándonos en el mismo lugar. Hay que tomar decisiones, aprovechar las oportunidades y ponerse en movimiento”, expresó.

LA MOVIDA, CONCEPTO DE ESTA EDICIÓN

Expomóvil Banreservas 2026 se desarrolla bajo el concepto «La Movida», una campaña inspirada en el mundo cinematográfico que presenta a los clientes como protagonistas de sus propias historias y los motiva a avanzar hacia sus objetivos.

El ejecutivo agradeció el respaldo de los concesionarios, dealers, aliados comerciales y colaboradores del banco, al destacar su participación en una iniciativa orientada a facilitar el acceso al financiamiento automotriz.

“Porque en esta gran película, los verdaderos protagonistas son nuestros clientes. Y Banreservas está aquí para ayudarlos a llegar más lejos”, manifestó.

IMPULSO AL MERCADO AUTOMOTRIZ

La entidad financiera destacó que la feria también busca contribuir a la renovación del parque vehicular dominicano y ofrecer alternativas de financiamiento a empresas interesadas en modernizar sus flotillas.

Con las condiciones anunciadas, Banreservas procura dinamizar la adquisición de vehículos para uso personal y comercial, mediante facilidades que combinan tasas preferenciales, plazos extendidos y beneficios promocionales durante la jornada.

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