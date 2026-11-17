SANTO DOMINGO.– El Banco de Reservas inauguró este lunes la Semana Global de Emprendimiento RD 2026, una iniciativa que busca promover la innovación y fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La jornada, que se extenderá hasta el 22 de noviembre, cuenta con el respaldo de la Red Global de Emprendimiento (GEN), la Fundación EMDES y En Lata. Forma parte de un movimiento internacional que se celebra en más de 180 países.

Durante el acto, Franklin Soriano, vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social de Banreservas, destacó el compromiso de la entidad con el sector emprendedor mediante programas de financiamiento, capital semilla y asesoría especializada, como Cree Banreservas.

Señaló que las mipymes representan el 32 % del producto interno bruto (PIB) y generan más de tres millones de empleos, equivalentes al 61.6 % de la ocupación nacional, según datos de la Encuesta Nacional de las Mipymes.

La apertura incluyó el panel “Del potencial a la prosperidad”, con la participación de Biviana Riveiro, especialista en derecho corporativo y desarrollo económico, y Aida Domínguez-Imbert, fundadora y CEO de AWL Consultores. El emprendedor Edison Santos moderó el encuentro.

Asimismo, se celebró la Gala Emprendedor Destacado 2026, organizada por EMDES Foundation, que reconoció iniciativas y representantes por sus aportes al desarrollo empresarial, la innovación, la sostenibilidad y el impacto social.

Bajo el lema “Los emprendedores de aquí prosperan”, la programación contempla charlas, talleres y actividades gratuitas en centros educativos y espacios empresariales de todo el país. Los organizadores esperan reunir a más de 10,000 participantes durante noviembre.

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