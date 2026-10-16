Banreservas gana premio a la mejor PMO las Américas 2026

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PUNTA CANA.– El Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) fue reconocido como la Mejor Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) de las Américas 2026, durante el XVI Congreso Internacional de Dirección de Proyectos, celebrado en Punta Cana, en una ceremonia encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.

El galardón fue recibido por Fernando Mir, vicepresidente ejecutivo senior de Estrategia, Finanzas e Inteligencia Comercial; Yessica Sosa, vicepresidenta de Proyectos, y Luis Ramos, director de Proyectos, en representación del presidente ejecutivo de la entidad, Leonardo Aguilera.

CLASIFICA A LA FINAL MUNDIAL

Con esta distinción, Banreservas aseguró su clasificación a la final mundial de los PMI PMO Global Awards 2026, organizados por el Project Management Institute (PMI), donde competirá por el título de World PMO of the Year 2026. La institución dominicana es el único banco entre las cinco organizaciones finalistas.

Aguilera destacó que alcanzar la máxima distinción del continente americano, frente a organizaciones de países con elevados estándares de gestión, demuestra los avances de la entidad y su capacidad para competir en escenarios internacionales.

“Recibir este reconocimiento y avanzar a la competencia por la Mejor PMO Global 2026 demuestra los altos estándares de gestión que hemos alcanzado en Banreservas y nuestro compromiso permanente con la eficiencia, la innovación y la excelencia”, expresó.

El ejecutivo señaló que la institución representó a la República Dominicana en una competencia regional en la que participaron organizaciones de países como Brasil, Canadá y Estados Unidos.

EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES

El reconocimiento figura entre las distinciones internacionales relevantes en materia de gestión de proyectos y evalúa aspectos como el impacto estratégico, la generación de valor, la innovación, la excelencia en el servicio, la madurez institucional y la aplicación de buenas prácticas.

La competencia de las Américas reunió a 12 oficinas de gestión de proyectos de nueve países, sometidas a un proceso de evaluación basado en criterios técnicos y estratégicos.

Tras obtener el premio regional, Banreservas pasó al grupo de cinco finalistas mundiales, junto con las organizaciones seleccionadas de las demás regiones participantes.

an/am