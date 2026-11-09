Banreservas firma acuerdo con IFC por hasta US$100 millones

Firmaron el acuerdo presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, y Carolina Rendón, representante del Grupo Banco Mundial en República Dominicana.

SANTO DOMINGO.– El Banco de Reservas (Banreservas) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, firmaron un acuerdo estratégico para ampliar el financiamiento al comercio exterior y fortalecer la participación de las empresas dominicanas en los mercados internacionales.

La operación contempla una facilidad de garantías no comprometida de hasta US$100 millones para respaldar obligaciones de pago relacionadas con operaciones de comercio exterior de la entidad bancaria.

ALIANZA PARA IMPULSAR EL COMERCIO EXTERIOR

El acuerdo forma parte del Programa Global de Financiamiento de Comercio (GTFP) de IFC y permitirá a Banreservas ampliar su capacidad para financiar transacciones internacionales, con el respaldo de garantías de esa institución de desarrollo, reduciendo los riesgos frente a bancos internacionales.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó que la alianza proyecta la fortaleza de la entidad más allá del sistema financiero dominicano y facilitará nuevas oportunidades para los sectores productivos.

Agregó que el convenio reafirma el compromiso del banco con los estándares internacionales de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, transparencia, anticorrupción y debida diligencia.

Por su parte, Carolina Rendón, representante del Grupo Banco Mundial en República Dominicana, manifestó que la iniciativa contribuirá a dinamizar el comercio exterior, fortalecer las empresas locales y generar empleos.

BENEFICIOS PARA EXPORTADORES Y PYMES

Las operaciones podrán realizarse en dólares, euros y yenes, beneficiando a empresas de exportación e importación, industria, manufactura, agroindustria, comercio y distribución, así como a pequeñas y medianas empresas.

Los clientes podrán acceder a mejores condiciones de financiamiento, ampliar su presencia internacional y reducir los riesgos de sus transacciones comerciales. Quedan excluidas actividades como armas, tabaco, juegos de azar y determinados sectores ambientalmente sensibles.

Entre los instrumentos contemplados figuran cartas de crédito, garantías bancarias, pagarés, letras de cambio y financiamiento de instrumentos comerciales.

Con su incorporación al GTFP, Banreservas se integra a un programa que ha respaldado operaciones comerciales por US$141,000 millones en más de 100 mercados emergentes desde su creación.

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