Banreservas celebra 85 años con gala dedicada a música RD

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SANTO DOMINGO.- El Banco de Reservas de la República Dominicana celebró su 85 aniversario con una gala dedicada a la música dominicana, que reunió a destacados artistas nacionales y a la violinista Aysha Syed, junto a la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez.

Participaron Maridalia Hernández, Frank Ceara, Adalgisa Pantaleón, Roger Zayas, Quico Rizek y Mariela Mercado, quienes ofrecieron un recorrido por las composiciones más representativas del repertorio nacional, en una velada que exaltó la riqueza cultural del país.

Durante el acto, el presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera, anunció que la revista Global Finance reconoció a Banreservas como el “Banco más Seguro de la República Dominicana 2026”, distinción que se suma a otros galardones internacionales obtenidos este año.

“¡Qué mejor noticia para celebrar nuestros 85 años que esta nueva confirmación de la solidez y la confianza que nos distinguen!”, expresó.

Aguilera recordó que la institución acompaña el desarrollo económico y social del país desde su fundación, el 24 de octubre de 1941.

“Hay instituciones que forman parte de la historia de un país. Y hay otras que, además, han contribuido a escribirla”, afirmó.

Informó que al cierre de septiembre de 2026 los activos alcanzaron RD$1.53 billones, con un crecimiento de 13.5% en los últimos 12 meses, y que las utilidades acumuladas entre enero y septiembre superaron los RD$21,000 millones, un 17.6% más que en igual período de 2025.

Adelantó que la entidad proyecta cerrar 2026 con resultados históricos en ambos indicadores.

Entre agosto de 2025 y septiembre de 2026, Banreservas desembolsó más de RD$376,000 millones en unos 254,000 préstamos para familias, emprendedores y empresas. Destacó ferias como Expo Pymes, con más de RD$7,200 millones; Expohogar, con más de RD$11,247 millones en créditos aprobados; y Expo Móvil 2025, con solicitudes por encima de RD$8,500 millones.

También resaltó el financiamiento a dominicanos en el exterior mediante ferias inmobiliarias en Nueva York, Lawrence y Madrid, y la incorporación de más de 235,000 personas al sistema financiero.

RECONOCIMIENTO AL TALENTO INTERNO

Aguilera atribuyó los resultados al compromiso de los colaboradores y defendió una gestión basada en el mérito.

“No creo en rodearme de personas solo porque sean de mi confianza personal. Creo en personas capaces, eficientes y comprometidas”, dijo.

En ese marco rindió homenaje a Junior Nain Rondón por sus 40 años de servicio. “De estos 85 años, hay 40 que también llevan tu esfuerzo, tu dedicación y tu huella”, expresó.

APORTES A CULTURA Y DEPORTE

Destacó la apertura del Centro Cultural Banreservas en Santiago, en el antiguo Hotel Mercedes, y la transformación del Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto en la moderna Arena Banreservas.

Mencionó además las máximas calificaciones de Moody’s Local y Feller Rate y los premios de Euromoney, Global Finance, LatinFinance, World Finance y The Banker, así como el reconocimiento a su Oficina de Gestión de Proyectos como la mejor de las Américas en 2026.

GALA A LA IDENTIDAD DOMINICANA

El concierto incluyó obras de Juan Luis Guerra, Rafael Solano, Luis Alberti, Ñico Lora y otros, con temas como Olas y arenas, Yo quiero andar, Perdidos, Nuestro amor y Si tú te vas. Aysha Syed interpretó la Fantasía de Carmen, de Pablo Sarasate.

“Así como Banreservas ha contribuido a escribir la historia de nuestra nación, la música ha acompañado cada etapa de nuestra vida como pueblo”, afirmó Aguilera.

Agradeció al presidente Luis Abinader, al Consejo de Directores, a los colaboradores y clientes, y concluyó: “Banreservas no es solamente un banco con 85 años de historia. Es una institución que lleva 85 años construyendo el futuro de los dominicanos”.

A la gala asistieron autoridades gubernamentales y legislativas, empresarios, clientes, figuras culturales y deportivas, directores de medios y ejecutivos de Banreservas y sus filiales.

jt-am