Banco Popular analiza el futuro de las pymes en la era de la IA

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SANTO DOMINGO.– El Banco Popular Dominicano celebró la undécima edición del Foro Empresarial Impulsa, con la participación de 800 empresarios, emprendedores, inversionistas y profesionales que analizaron los desafíos y oportunidades de las pequeñas y medianas empresas ante el avance de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

El encuentro, realizado en el hotel El Embajador bajo el lema “Humanismo en la era digital”, reunió a expertos internacionales de instituciones como las universidades de Columbia y Stanford, SingularityU, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Alfonso X el Sabio, quienes abordaron la innovación, el liderazgo, la transformación digital y el papel del talento humano en el futuro empresarial.

TECNOLOGÍA CON EL SER HUMANO COMO CENTRO

Durante la apertura, el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, destacó que las nuevas tecnologías están transformando la manera de vivir, trabajar y hacer negocios, pero advirtió que su aprovechamiento requiere liderazgo, creatividad y capacidad de adaptación.

“Estamos convencidos de que la tecnología, por sí sola, no garantiza el éxito. El verdadero factor diferenciador seguirá siendo el liderazgo, el talento, la creatividad y la capacidad de adaptación”, expresó.

Paniagua también reafirmó el compromiso de la entidad financiera con las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante financiamiento, asesoría especializada, capacitación y soluciones adaptadas a sus necesidades.

El ejecutivo señaló que las mipymes constituyen uno de los principales motores del desarrollo económico y social de la República Dominicana, al generar oportunidades para las familias y contribuir al progreso de las comunidades.

EXPERTOS INTERNACIONALES ANALIZAN LOS RETOS DE LA IA

La agenda incluyó exposiciones sobre inteligencia artificial, robótica, innovación disruptiva, bienestar, diversidad y transformación del mercado laboral.

Hod Lipson, profesor de Ingeniería y Ciencia de Datos de la Universidad de Columbia y director de su Creative Machines Lab, presentó avances en inteligencia artificial y robótica, así como sus perspectivas sobre la evolución de estas tecnologías.

Vivian Lan, directora en México de SingularityU, abordó las posibilidades que ofrecen las tecnologías exponenciales para ampliar el alcance de las iniciativas empresariales y generar un impacto positivo.

Por su parte, Rebeca Hwang, cofundadora y directora general de Kalei Ventures y profesora e investigadora de la Universidad de Stanford, examinó cómo la inteligencia artificial agéntica está modificando la cultura organizacional, las marcas, la comunicación y las relaciones con los clientes.

Natalia Rodríguez, fundadora y directora ejecutiva de Saturno Labs, presentó estrategias para incorporar la tecnología a las empresas de manera práctica, con énfasis en la innovación y el componente humano.

La jornada también contó con Alejandro Melamed, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires y director general de Humanize Consulting, quien analizó el liderazgo con propósito y la necesidad de desarrollar competencias para un mercado laboral en transformación.

IMPULSO A NUEVOS EMPRENDIMIENTOS E INVERSIONES

Como parte de esta edición, el Banco Popular incorporó Visionarios Emprende Popular, iniciativa dirigida a jóvenes emprendedores, estudiantes y profesionales interesados en desarrollar proyectos vinculados con tecnología, innovación, creación de contenido y nuevos modelos de negocio.

El programa ofreció charlas y herramientas prácticas para impulsar ideas empresariales y facilitar conexiones entre emprendedores.

Asimismo, la entidad celebró Visión Inversionista Popular, en colaboración con Enlaces, Red de Inversionistas Ángeles, para acercar emprendimientos con potencial de crecimiento a inversionistas interesados en respaldar proyectos innovadores.

Desde su creación en 2012, el Foro Empresarial Impulsa ha impactado a más de 17,000 empresarios en sus diez ediciones anteriores, consolidándose como un espacio de formación, actualización y vinculación para el sector empresarial dominicano.

BANCO POPULAR LIDERA EL FINANCIAMIENTO PYME

El Banco Popular informó que mantiene una participación de mercado del 38 % en el financiamiento al segmento pyme.

Desde 2022, la institución ha desembolsado más de RD$104,876 millones a pequeñas y medianas empresas y registra una cartera superior a RD$182,984 millones, según datos correspondientes al cierre de mayo del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD), publicado por la Superintendencia de Bancos.

Los recursos han respaldado actividades como comercio, servicios, construcción, manufactura, transporte y almacenamiento, entre otros sectores productivos.

El foro forma parte de Impulsa Popular, plataforma que integra soluciones financieras, capacitación, asesoría especializada y espacios de vinculación empresarial. Según la entidad, más de 78,000 clientes pyme forman parte de esta iniciativa de acompañamiento al tejido productivo nacional.

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