Banco Motor Crédito amplía servicios financieros en el Cibao

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SANTIAGO.- Banco Motor Crédito presentó su oferta de productos y servicios financieros para empresas y personas durante su participación en Expo Cibao 2026, con el objetivo de fortalecer sus vínculos con el sector empresarial de la región Norte.

Durante la feria, la entidad sostuvo encuentros con empresarios, clientes y relacionados para conocer sus necesidades y dar a conocer alternativas de financiamiento para diferentes actividades y proyectos.

La participación estuvo encabezada por Jenny Arias, directora de Negocios Banca Empresa y Consumo, y Waleska Torres, gerente de la sucursal de Santiago, quienes compartieron con representantes del sector productivo y visitantes.

“La presencia de Banco Motor Crédito en este encuentro forma parte de nuestras iniciativas para ampliar los espacios de contacto con potenciales clientes y comunicar la diversidad de productos y servicios que ofrecemos, manteniendo el acompañamiento y la atención cercana que han caracterizado nuestra trayectoria”, afirmó Arias.

Como parte de su diversificación, el banco ha ampliado su portafolio más allá del financiamiento de vehículos, con opciones que incluyen cuentas de ahorro especializadas, inversiones, cambio de divisas, préstamos hipotecarios, leasing financiero y soluciones de crédito para distintos segmentos del mercado.

dh/am