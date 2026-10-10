Banco Central reconoce a 279 empleados por años de servicio

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SANTO DOMINGO. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) reconoció a 279 empleados por su trayectoria de entre cinco y 35 años en la institución, durante un acto encabezado por el gobernador Héctor Valdez Albizu.

La ceremonia se celebró el viernes 2 de octubre como parte de las actividades por el 79 aniversario del organismo monetario.

Valdez Albizu destacó el sentido de pertenencia de los colaboradores y afirmó que su compromiso contribuye a fortalecer la excelencia, la productividad y la calidad institucional.

El funcionario señaló que la experiencia acumulada por el personal representa un aporte a la renovación y al desarrollo del Banco Central, así como a su papel en el progreso de República Dominicana.

Durante la actividad, realizada en la sala Jesús María Troncoso Sánchez del auditorio del BCRD, los homenajeados recibieron bandejas y placas como reconocimiento a su dedicación y permanencia.

El gobernador entregó las distinciones correspondientes a 35 y 30 años de servicio. La vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres, y el gerente, Ervin Novas Bello, otorgaron los reconocimientos por 25 y 20 años, respectivamente.

El acto contó con la participación de autoridades y funcionarios de distintas áreas de la institución, además de compañeros de los empleados homenajeados, quienes acudieron para celebrar sus trayectorias.

dh/am