Banco Central planta 1,800 árboles por su 79.º aniversario

El Voluntariado Bancentraliano realizó su XXII jornada de reforestación con 71 participantes en Monte Plata y Santiago.

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SANTO DOMINGO.- El Voluntariado Bancentraliano (VB), brazo social del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), plantó 1,800 árboles durante su XXII jornada de reforestación, como parte de las actividades por el 79.º aniversario de la institución.

La actividad reunió a 71 voluntarios de la sede central, en Santo Domingo, y de la Oficina Regional de Santiago de los Caballeros.

En Los Guineos, dentro del Parque Nacional Loma Los Siete Picos, en el municipio de Yamasá, provincia Monte Plata, los participantes sembraron 1,300 árboles de cacao y cedro.

Durante la jornada, Ivette Montero, consultora técnica de Comunicaciones, y Soraya Bautista, encargada de la comisión de medio ambiente del VB, destacaron el compromiso del grupo con la conservación de los recursos naturales y la protección del patrimonio ambiental para las futuras generaciones.

Representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ofrecieron las orientaciones técnicas. Entre ellos estuvieron Gerson Mejía, encargado de Reforestación y Recursos Forestales de Yamasá, y José Samuel Rodríguez, encargado de Educación Ambiental.

En tanto, los voluntarios de la oficina regional plantaron 500 pinos en el municipio de Jánico, Santiago. José Rafael Vargas, enlace del VB en esa dependencia, resaltó la importancia de estas iniciativas para fomentar la sensibilidad social y contribuir al bienestar ciudadano. Elizandro Paulino, funcionario de Medio Ambiente, impartió las instrucciones correspondientes.

Desde 2013, el Voluntariado Bancentraliano ha plantado 59,816 árboles en 22 jornadas, en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la acción climática, la protección de los ecosistemas terrestres y las alianzas para alcanzar metas comunes.

dh/am