Banco Central celebra su 79 aniversario con recital de piano

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SANTO DOMINGO.– El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) celebró su 79 aniversario con el recital “Sólo pianistas”, en el que jóvenes músicos dominicanos interpretaron obras de compositores clásicos en la Biblioteca Juan Pablo Duarte.

El concierto, realizado el miércoles 14 de octubre, reunió a Melany Luis Valle, José Abiel Mateo de León, María Nina y Oscar Pozo, estudiantes del Conservatorio Nacional de Música y el Círculo de Música de la Ciudad Colonial.

El repertorio incluyó piezas de Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Claude Debussy, Felix Blumenfeld, Serguéi Prokófiev y Heitor Villa-Lobos.

La actividad estuvo encabezada por el gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu, como parte del programa conmemorativo de la institución.

Durante las palabras introductorias, el subgerente del Departamento Cultural, José Gabriel Alcántara Almánzar, destacó el potencial de los intérpretes para desarrollar carreras internacionales y resaltó la importancia de combinar la intención del compositor con la sensibilidad personal del músico.

El recital forma parte de las iniciativas culturales del banco para promover el talento artístico nacional y respaldar a jóvenes intérpretes con proyección profesional.

Al acto asistieron la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; miembros de la Junta Monetaria, funcionarios de la institución e invitados vinculados al ámbito artístico.

dh/am