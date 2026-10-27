Banco Caribe impulsa inclusión y promueve oportunidades RD

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SANTO DOMINGO. – Banco Caribe reafirmó su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades durante la celebración de una nueva edición de su foro anual Gente Caribe Sin Barreras 2026, una iniciativa orientada a promover el reconocimiento de las capacidades individuales y la eliminación de barreras que limitan la participación plena en la sociedad.

Bajo el concepto “Embajadores de Esperanza”, el encuentro se realizó en el Auditorio Pabellón de la Fama del Centro Olímpico y reunió testimonios, experiencias de liderazgo y presentaciones artísticas para destacar la importancia de construir entornos más inclusivos, tanto en el ámbito laboral como en la vida económica y social.

La actividad forma parte de la visión de Banca Responsable de la entidad, que busca incorporar la inclusión como un componente permanente de su cultura organizacional y de su relación con los distintos grupos de interés.

BANCA RESPONSABLE CON ENFOQUE HUMANO

El presidente ejecutivo de Banco Caribe, Edgar Del Toro, sostuvo que la esperanza adquiere verdadero significado cuando se traduce en oportunidades concretas para las personas.

“En Banco Caribe entendemos la Banca Responsable como una forma de tomar decisiones que considera a las personas y sus realidades. Gente Caribe Sin Barreras nos invita a escuchar y actuar para que cada vez más personas puedan participar plenamente en la vida económica y social del país”, expresó.

De su lado, Franceska Luna, vicepresidenta de Recursos Humanos, afirmó que la inclusión debe reflejarse en las decisiones institucionales, la atención a los clientes y la creación de oportunidades para el desarrollo individual.

La ejecutiva explicó que el concepto “Embajadores de Esperanza” invita a los colaboradores a asumir un papel activo en la construcción de espacios donde las personas puedan demostrar sus capacidades y desarrollar su potencial.

TESTIMONIOS QUE PROMUEVEN EL RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES

Uno de los momentos centrales del foro fue el panel “Historias que nos enseñan a reconocer capacidades y abrir oportunidades”, protagonizado por Wanda María Camilo.

Su testimonio permitió reflexionar sobre la importancia del acompañamiento, la confianza y el acceso a oportunidades para generar cambios que trasciendan el ámbito individual y repercutan también en las familias y comunidades.

La conversación destacó la necesidad de cambiar la perspectiva con la que se aborda la inclusión, priorizando las capacidades de cada persona por encima de las limitaciones y promoviendo condiciones que faciliten su participación activa en la sociedad.

La agenda incluyó además la conferencia “Liderando con Esperanza”, impartida por María Esperanza Haché, presidenta de la Fundación Yo También Puedo, quien abordó el liderazgo como una herramienta para abrir espacios, facilitar el crecimiento y permitir que otras personas desarrollen sus habilidades.

ARTE Y PARTICIPACIÓN PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN

El foro también incorporó expresiones artísticas como parte de su mensaje de inclusión. Ángel Ramírez, embajador artístico de la Fundación Yo También Puedo, interpretó la canción “Yo Puedo Ser”, acompañado por la participación de integrantes de esa organización.

El cierre musical estuvo a cargo del saxofonista Aurelio Almonte, artista con discapacidad visual, quien amenizó la recepción con su presentación.

Estas intervenciones contribuyeron a destacar el papel del arte como espacio de participación, expresión y reconocimiento del talento, independientemente de las condiciones individuales.

UNA CULTURA ORGANIZACIONAL SIN BARRERAS

Banco Caribe señaló que Gente Caribe Sin Barreras busca convertir la inclusión en una práctica permanente, mediante acciones que permitan identificar y eliminar obstáculos, reconocer capacidades y ampliar las oportunidades de participación.

Con esta iniciativa, la entidad promueve una visión de banca responsable que integra el respeto a la diversidad y el desarrollo del potencial humano en su cultura organizacional.

El concepto “Embajadores de Esperanza” resume ese propósito: fomentar el compromiso individual y colectivo con la creación de oportunidades que contribuyan a una sociedad más accesible e inclusiva.

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