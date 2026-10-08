Banco Caribe impulsa acciones para expandir las PYMES

Edgar Del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe, resaltó la importancia de fortalecer las mipymes.

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SANTO DOMINGO.- Banco Caribe puso en marcha PYME Expansión, una propuesta integral dirigida a pequeñas y medianas empresas que combina financiamiento, soluciones empresariales, formación ejecutiva, asesoría especializada y espacios de networking, con el propósito de acompañar a los negocios en sus distintas etapas de desarrollo.

La iniciativa se fortalece mediante alianzas estratégicas con el Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) y BARNA Management School. El acuerdo con BANDEX permitirá ampliar la capacidad de financiamiento de capital de trabajo para clientes PYMES, mientras que BARNA aportará programas de formación ejecutiva, investigación e intercambio de buenas prácticas.

“Para Banco Caribe, fortalecer a las PYMES significa contribuir también al fortalecimiento del tejido empresarial dominicano”, afirmó Edgar Del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe.

FINANCIAMIENTO Y SOLUCIONES EMPRESARIALES

PYME Expansión contempla alternativas de financiamiento flexible adaptadas a las necesidades y etapas de cada negocio, complementadas con servicios de leasing, seguros comerciales, medios de pago, soluciones de nómina y herramientas para la gestión tributaria.

A través de BANDEX se canalizarán nuevos recursos hacia empresas de distintos sectores productivos, destinados exclusivamente al financiamiento de la cartera de clientes y al estímulo de la actividad productiva mediante el crédito.

FORMACIÓN PARA UNA EMPRESA MÁS SOSTENIBLE

La alianza con BARNA Management School incorpora conferencias, programas académicos e investigaciones dirigidas a empresarios y líderes. Como parte de esta colaboración ya se realizaron dos jornadas de formación sobre el uso de la inteligencia artificial para elevar la competitividad de las PYMES, una en Santo Domingo y otra en Santiago.

La propuesta busca que el empresario no solo acceda a financiamiento, sino también a herramientas para mejorar la productividad, profesionalizar su gestión, fortalecer el liderazgo y construir empresas sostenibles.

an/am