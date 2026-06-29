Banco BHD promueve cultura de finanzas responsables

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SANTO DOMINGO.- Con el compromiso de acompañar a su cadena de valor, el Banco BHD realizó el Encuentro de Proveedores 2026, enfocado este año en las finanzas responsables.

El evento anual reunió a más de 200 suplidores y prestadores de servicios del Banco BHD y se realizó en el marco de Compras Sostenibles BHD, un foco de la estrategia de sostenibilidad del BHD que tiene como propósito de extender prácticas éticas y sostenibles a su cadena de suministro.

La jornada instó a los prestadores de servicios a seguir cumpliendo con las metas institucionales, éticas, legales y operativas. “Cada proveedor es un aliado clave dentro de la cadena de valor que promovemos fortalecer continuamente, basada en la responsabilidad, la transparencia y la sostenibilidad. Fortalecer a nuestros proveedores también significa fortalecer la cadena de valor, el ecosistema empresarial y seguir impulsando relaciones de negocio más responsables, sólidas y sostenibles”, destacó Rafael Arvelo, vicepresidente de Compras del Banco BHD.

Kirsys Abreu, segunda vicepresidenta de Responsabilidad Social y Sostenibilidad del Banco BHD, enfatizó que en los últimos años el Banco BHD ha promovido conversaciones sobre buenas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza, compras sostenibles y cumplimiento regulatorio. “Este espacio representa mucho más que una agenda de trabajo o una actividad institucional. Es una oportunidad para fortalecer relaciones, compartir visión y seguir impulsando prácticas responsables”, dijo.

Una jornada que genera valor

El Encuentro con Proveedores 2026 inició con la presentación de la conferencia magistral “Finanzas responsables en la vida real del proveedor”, a cargo de Adrian Guzmán, vicepresidente sénior de la Unidad de Negocios Pyme del Banco BHD.

Luego, se desarrolló el panel “Cómo las finanzas responsables impactan el crecimiento de mi empresa”, con la participación de Raúl Camilo, CEO de Raúl Camilo y Asociados; José Delio Guzmán, vicepresidente regional del Banco BHD; Leandra Perozo, gerente sénior de Relaciones con Suplidores del Banco BHD, y moderado por Ancris Lied, segunda vicepresidenta de Segmento Empresas Pequeñas y Estrategia Segmento Pyme.

“Para el Banco BHD, las finanzas responsables no solo son números o balances; representan estabilidad, capacidad de cumplir y tomar decisiones que permitan crecer sin comprometer el futuro del negocio. Un proveedor financieramente organizado tiene más capacidad de innovar, de responder ante momentos difíciles, de mantener la calidad y de sostener relaciones comerciales duraderas”, finalizó Kirsys Abreu.

En el encuentro, los ejecutivos de la entidad financiera destacaron que promover buenas prácticas de negocio contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el objetivo #12 sobre producción y consumo responsable, enfocado en el uso eficiente de los recursos y la energía, así como en el desarrollo de infraestructuras respetuosas con el medio ambiente.

an/am