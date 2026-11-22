SANTO DOMINGO.– El Banco BHD recibió por tercera ocasión la categoría Platino del Sello Igualando RD, la máxima distinción otorgada por el Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en reconocimiento a sus avances sostenidos en igualdad de género y gestión inclusiva.

Con este reconocimiento, la entidad se convierte en la única empresa del país en alcanzar tres certificaciones Platino, gracias a sus políticas para reducir las brechas de género, promover oportunidades laborales equitativas y fortalecer la participación femenina en posiciones de liderazgo.

MUJERES OCUPAN EL 54 % DE LOS PUESTOS DE LIDERAZGO

Martha Peralta, vicepresidenta ejecutiva de Talento y Cultura del Banco BHD, destacó que la distinción representa más de una década de trabajo a favor de la igualdad de oportunidades.

Informó que el 64 % de los colaboradores de la institución son mujeres y que estas ocupan el 54 % de las posiciones de liderazgo.

La ejecutiva afirmó que estos resultados reflejan las oportunidades que ofrece la organización para impulsar el crecimiento profesional y el desarrollo del liderazgo femenino.

El reconocimiento fue entregado por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y la representante residente adjunta del PNUD, Sanja Bojanic.

UNA ESTRATEGIA DE MÁS DE UNA DÉCADA

El Banco BHD formalizó su participación en Igualando RD en 2017, mediante un acuerdo de compromiso y una evaluación de las brechas de género. Un año después se convirtió en la primera empresa dominicana en acreditar sus prácticas laborales dentro de esta iniciativa.

La entidad también obtuvo en 2021 la certificación internacional EDGE, con el respaldo de BID Invest, y recibió en 2024 su segundo Sello Igualando RD en categoría Platino.

Entre sus principales iniciativas figura la Estrategia de Género Mujer BHD, que promueve la equidad dentro de la organización, desarrolla propuestas dirigidas a sus clientas y fortalece el programa Mujeres que Cambian el Mundo.

Estas acciones contribuyen al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de las Naciones Unidas, relacionado con la igualdad de género.

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