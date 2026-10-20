Banco BHD logra el tercer lugar mundial competencia ALM 2026

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Banco BHD obtuvo el tercer lugar mundial en la fase final de la décima edición del Asset & Liability Management (ALM) Challenge 2026, una competencia internacional que evalúa las capacidades de las entidades bancarias para tomar decisiones financieras y estratégicas en escenarios de alta complejidad.

Durante la final, celebrada en París, Francia, el equipo dominicano sobresalió al alcanzar el precio de acción más alto entre los participantes y registrar el mayor retorno sobre el patrimonio (Return on Equity, ROE) del torneo, indicadores vinculados con la rentabilidad y la generación de valor para los accionistas.

La delegación del BHD estuvo integrada por Franchesca Contreras, Roberto Hernández, Stephany Díaz y Marcelino Acevedo, profesionales de las áreas de Tesorería y Gestión de Riesgo, quienes representaron a la entidad en esta competencia de simulación bancaria.

De acuerdo con la información suministrada por el banco, el equipo también obtuvo resultados destacados en indicadores como rentabilidad neta, crecimiento de activos y eficiencia operativa, consolidando su desempeño entre las instituciones participantes.

BHD destaca entre 40 bancos de distintos países

El resultado situó al Banco BHD entre los tres mejores equipos del mundo, en una competencia que reunió a representantes de 40 bancos de distintos mercados y puso a prueba sus capacidades de análisis, planificación y administración financiera.

Previo a la final internacional, la entidad dominicana había conquistado el primer lugar de América Central y Sudamérica, resultado que le permitió avanzar a la etapa decisiva en París, donde compitió con los equipos ganadores de la región ECA-MENA, que comprende Europa, Asia Central, Medio Oriente y Norte de África.

Vera Jiménez, vicepresidenta sénior de Tesorería del Banco BHD, valoró el reconocimiento como una muestra de la preparación de los profesionales de la entidad y de su capacidad para competir en escenarios internacionales.

“Este reconocimiento internacional confirma la calidad profesional de nuestro talento humano y nuestra capacidad para competir exitosamente en escenarios de nivel mundial. Sentimos orgullo de representar a nuestra región y demostrar el compromiso del Banco BHD con una gestión financiera responsable y sostenible”, expresó Jiménez.

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