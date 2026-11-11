Banco ADOPEM y Hábitat mpulsan viviendas sostenibles

Mercedes Canalda de Beras Goico, Cesarina Fabián y Eva Carvajal de Toribio durante la firma del convenio.

SANTO DOMINGO.- Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM y Hábitat para la Humanidad República Dominicana firmaron un convenio de colaboración por cinco años para facilitar el acceso a financiamiento, asesoría técnica y soluciones habitacionales sostenibles a familias dominicanas en situación de vulnerabilidad.

La alianza busca combinar la experiencia de Banco ADOPEM en inclusión financiera y microfinanzas con los conocimientos técnicos de Hábitat para la Humanidad en vivienda, construcción sostenible y desarrollo comunitario.

IMPULSO AL MEJORAMIENTO HABITACIONAL

Como parte del acuerdo, ambas instituciones fortalecerán el producto Eco Vivienda, con el objetivo de ampliar las opciones de financiamiento para mejorar los hogares, especialmente en aspectos relacionados con el acceso al agua, saneamiento, energía y otros servicios básicos.

Asimismo, Banco ADOPEM, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, se integrará a la iniciativa regional “100 mil pisos para jugar”, impulsada por Hábitat para la Humanidad, que promueve la sustitución de pisos de tierra o en mal estado por superficies de concreto pulido, a fin de crear espacios más seguros y saludables, especialmente para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

ACCIONES EN TRES PROVINCIAS

El convenio también contempla proyectos conjuntos en Montecristi, Dajabón y Valverde, enfocados en el mejoramiento progresivo de viviendas, el acceso al agua y al saneamiento, así como en la identificación de oportunidades de inclusión financiera para familias de escasos recursos.

La presidenta ejecutiva de Banco ADOPEM, Mercedes Canalda de Beras Goico, destacó que esta alianza permitirá ampliar el impacto social de los servicios financieros y generar oportunidades para los sectores más vulnerables.

“En Banco ADOPEM creemos que la inclusión financiera debe traducirse en oportunidades reales para mejorar la vida de las personas. Esta alianza nos permitirá continuar acompañando a las familias dominicanas en la construcción de un futuro más seguro, facilitando soluciones que contribuyan a mejorar sus hogares y su bienestar”, expresó.

Por su parte, la directora nacional de Hábitat para la Humanidad República Dominicana, Cesarina Fabián, señaló que una vivienda adecuada es fundamental para la salud, el bienestar y el desarrollo familiar.

Indicó que la falta de financiamiento representa una barrera para muchas personas, por lo que el acuerdo permitirá ampliar las oportunidades de acceso a soluciones habitacionales seguras y sostenibles, con mecanismos financieros adaptados a las necesidades de cada familia y el acompañamiento técnico correspondiente.

CONTINUIDAD DE UNA ALIANZA

La colaboración da continuidad a una relación institucional que ha permitido desarrollar estudios sobre soluciones de vivienda rural sostenible y proyectos de acceso a servicios de saneamiento en comunidades vulnerables de Montecristi.

El convenio fue suscrito por Mercedes Canalda de Beras Goico, presidenta ejecutiva de Banco ADOPEM; Eva Carvajal de Toribio, vicepresidenta ejecutiva de Negocios de la entidad, y Cesarina Fabián, en representación de Hábitat para la Humanidad República Dominicana.

Con esta iniciativa, ambas organizaciones buscan contribuir al bienestar de las familias y al desarrollo de comunidades más inclusivas, seguras y sostenibles.

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