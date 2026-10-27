Bameso clasifica serie semifinal en TBS Distrito Nacional 2026

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SANTO DOMINGO, RD.- El club Bameso obtuvo su clasificación a la serie semifinal al disponer del Rafael Barias, 72-70, en la antepenúltima fecha (quinta) de la Fase de Eliminación del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

El partido se celebró en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Juan Guerrero no tuvo “piedad con nadie” y masacró las defensas barianas con un doble-doble de 31 puntos y 19 rebotes, seguido de Manuel Montero 12 unidades, el refuerzo norteamericano Jaysean Paige 10 y Jean Carlos Quezada logró nueve más 12 balones atrapados.

Por El Barias, el refuerzo estadounidense Marquis Wright anotó 15 puntos y repartió ocho asistencias, su compatriota JD Miller coló 13 encestes y capturó ocho rebotes, Eusebio Suero 12 y Dimas Carrasco cerró con 11.

Los bamesianos ganaron su quinto partido consecutivo, todos bajo la dirección del técnico Dereck Baker López, quien tomó las riendas del equipo con marca de 2-6 y los llevó a 7-6 en la actualidad, y un boleto a los playoffs sembrado.

La escuadra del Barrio Mejoramiento Social (7-6) y 20 puntos, se unió en la etapa semifinal a Los Prados y Rafael Barias, ambos con récord de 9-3 y 21 puntos, y al Mauricio Báez (8-4) y una puntuación de 20.

Estos cuatro combinados aseguraron su cupo a la serie semifinal que se jugará 1-4 y 2-3, ambas pactadas al mejor de un 5-3.

El triunfo de Bameso sacó de la contienda a San Lázaro, que se unió a Huellas del Siglo.

El sistema de competencia del 50 TBS Distrito 2026 para definir las posiciones se rige por puntos, otorgando dos por cada victoria y uno por derrota, y cero por confiscación.

La justa distrital celebra sus “Bodas de Oro”, la cual está dedicada a la Empresa Seaboard “Energía Limpia” y tiene en opción a la Copa BanReservas.

El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside Edwin Castillo (Tatico); el Comité Organizador lo encabeza el licenciado Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; y Nelson Ramírez, es el Comisionado.

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