Ballet Nacional Dominicano actuará en festival de Cali

SANTO DOMINGO.- El Ballet Nacional Dominicano representará al país en el Festival Internacional de Ballet de Cali (FINBA 2026), que se celebrará del 11 al 15 de noviembre en Colombia, con la participación de compañías y bailarines de diferentes países.

La delegación estará integrada por Helio Maikel Orozco, Laura de los Santos, Cora Collado, Yuleidi Pérez, Ana Molina y Gabriela Rodríguez, quienes presentarán tres piezas que muestran la diversidad del repertorio de la compañía.

El programa incluye As Ondas da Vida, un dúo de la coreógrafa brasileña Ingrid Silva; Quisqueya, del dominicano Erick Guzmán, y un dúo de Salomé: Alma de Patria, creado por Pablo Pérez, director general del Ballet Nacional Dominicano.

La directora general de Bellas Artes, Marianela Sallent, destacó que el encuentro representa una oportunidad para proyectar la calidad artística de los bailarines dominicanos y fortalecer el intercambio cultural.

Sallent acompañará a la delegación como invitada especial y señaló que el festival reúne a más de 180 artistas y compañías de reconocida trayectoria internacional.

Esta edición también estará dedicada a transmitir un mensaje de solidaridad y esperanza a las comunidades afectadas por el reciente movimiento sísmico en Colombia, mediante el arte como espacio de encuentro entre los pueblos.

El Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes destacaron que la participación permitirá fortalecer los vínculos con otras agrupaciones y proyectar la danza dominicana en escenarios internacionales.

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