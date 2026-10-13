Balaguer: maestro del ajedrez político (OPINION)

Balaguer señalando al general Elías Wessin durante una comparecencia por televisión el 30 de junio de 1971.

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SANTO DOMINGO.- Cuando la noche del 30 de junio de 1971 el Presidente Joaquín Balaguer estremeció al país al presentar por televisión al ex general Elías Wessin y Wessin como un “conspirador impenitente” autor de un intento de golpe de Estado, fue protagonista de uno de los episodios más coloridos de su prolongado ejercicio gubernamental.

Pero cuando Balaguer sorprendió el 17 de junio de 1988 reintegrando a las filas militares a Wessin y Wessin y designándolo como Secretario de las Fuerzas Armadas, podría decirse que no solo ejecutó un acto llamativo sino que se afianzó como maestro del ajedrez político nacional.

Desde entonces me he preguntado que llevó al enigmático mandatario a dar ese paso con un antiguo enemigo virtualmente erradicado de los cuerpos armados.

Qué buscaba?. Qué motivó el nombramiento?. Qué instrucciones le dio al improvisado jefe militar?

Durante mucho tiempo -más de 35 años- me he hecho esas preguntas y he buscado respuestas o asomos al tema en la prensa, pero sin resultados positivos.

Por eso he estado detrás desde hace varios años del hijo más notable del personaje, Elías Wessin Chávez, quien es político y diputado en tres ocasiones. Aunque nunca he conversado detenidamente con él, lo percibo de lejos con buena educación, moderación y cultura.

Lo localizo tras larga búsqueda, nos sentamos a conversar y en los primeros minutos refrescamos datos valiosos, previos y necesarios para el aspecto central relativo al sorpresivo nombramiento como jefe de las Fuerzas Armadas, Wessin y Wessin nació en 1924. Lideró el sector militar en la revuelta de 1965, al término de la cual fue extrañado del país al igual que el cabecilla del grupo constitucionalista, Francisco Caamaño Deñó.

El hijo cuenta:

“En las elecciones de 1966 el general Wessin orientó a las familias de militares que lo seguían y a sus simpatizantes civiles para que votaran por Joaquín Balaguer. Como condición de ese apoyo, solicitó al presidente Balaguer que le permitiera regresar al país”.

“Sin embargo, el presidente Balaguer no accedió a permitirle la entrada y solo lo hizo después que los seguidores del general Wessin convencieron a éste de formar un partido político. Así surge el Partido Quisqueyano Demócrata (PQD) en 1967”.

“Fue en 1969 cuando, ante la presión política y social por el retorno del general Wessin, el presidente Balaguer finalmente le permitió regresar al país. Ya desde entonces comenzaban a manifestarse las diferencias con Balaguer, quien no había cumplido la promesa de permitirle regresar una vez ganara las elecciones de 1966.

“Al regreso en 1969 de su primer exilio, Wessin fue electo candidato presidencial de la oposición para las elecciones de mayo de 1970. Su entrada al país, prácticamente muy poco tiempo antes de los comicios, fue un ingrediente anómalo para su candidatura. Así surgieron, en coyunturas difíciles, el PQD y la vida política de Elías Wessin y Wessin”.

Wessin Chávez se extiende: “A partir de aquellas elecciones vino el incidente de 1971, cuando el Gral. Wessin, ya de civil, inició un movimiento cívico-militar con el propósito de derrocar el incipiente régimen de los llamados 12 años. La conjura no prosperó debido a la traición de un oficial del Ejército que desvió la cinta magnetofónica que contenía la proclama. Luego vino el espectáculo presentado por el presidente Balaguer a través de la televisión, y los jefes militares de entonces optaron por enviarlo al exilio en España”.

Wessin y Wessin pudo retornar al país después que en 1978 subió al poder el Presidente Amtonio Guzmán, postulado por el PRD.

Pregunta clave

¿Qué impulsó al presidente Balaguer a designar a Wessin y Wessin como Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas en 1988, después de asumir nuevamente el mando en 1986? ¿Le hizo algún encargo específico?

“Es importante que las nuevas generaciones aprendan que en política no existen enemigos eternos. A medida que se lee esta entrevista, puede apreciarse que Wessin y Balaguer habían sido adversarios políticos. Sin embargo, a partir de 1984 se produjeron algunos acercamientos de terceros (tanto balagueristas como wessinistas) con el objetivo de aproximar a ambos líderes.

Mi padre, que era un hombre de convicciones, siempre decía: “En los 12 años combatí como el que más a Balaguer, pero en los 10 años posteriores fui su aliado sincero”. Y no fue un aliado circunstancial ni un “parche mal pegao”. Contribuyó con sus votos amarillos a marcar la diferencia en los triunfos electorales de Joaquín Balaguer en 1986 y 1990.

El presidente Balaguer le ofreció en 1986 al PQD la Secretaría de Estado de Interior y Policía. El General le recomendó a Juan Demóstenes Cotes Morales para titular y fue designado en el cargo, pero poco tiempo después Cotes Morales cometió un error y el 27 de noviembre de 1986 se emitió el Decreto designando a Wessin y Wessin en su lugar”.

Pero hábleme del nombramiento en las Fuerzas Armadas?

“En cuanto a la designación como Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, para entonces Balaguer atravesaba una etapa de dificultades en sus relaciones con algunas Administraciones de los Estados Unidos. Existían, además, rumores en determinados sectores militares sobre altos oficiales que mantenían buenas relaciones con Estados Unidos.

El Gral. Wessin, por su trabajo eficiente al frente de Interior y Policía, ya se había ganado la confianza del presidente Balaguer. De ahí que el Presidente lo considerara para tan importante responsabilidad y, al mismo tiempo, buscara diluir cualquier malestar que pudiera existir dentro del estamento militar. El General Wessin sustituyó al Gral. Antonio Imbert Barrera.

En la ocasión, el Gral. Wessin estaba en su despacho de la Secretaría de Interior y Policía, y recibió una llamada del Gral. Pérez Bello que le dice: «General, el señor Presidente desea verlo».

Recuerdo que allí estaban Colladito (Antonio Fernández Collado, padre del Dr. Leonel Fernández, quien era el Administrativo de la Secretaría de Interior y Policía), José Noesí y el teniente PN Eduardo Sarraf, de la seguridad del General, y un servidor. El General Wessin comentó en voz alta: «para qué me querrá ver el Presidente. Eso debe ser por los anuncios de protestas en Bayaguana.»

¡Pero oh sorpresa!

Una hora después, ya en el despacho presidencial, el Presidente Balaguer le dice: «lo he llamado porque quiero ofrecerle el puesto de Secretario de Estado de las FF.AA.» El General Wessin, ante ese sorpresivo ofrecimiento le responde: «señor Presidente soy un soldado a su servicio». En ese instante, el Presidente Balaguer procedió a juramentarlo (17 junio de 1988). Hora aproximada: 11 de la mañana en el Palacio Nacional. Entonces el General le dijo al presidente Balaguer: —Presidente, entonces permítame hacerme el uniforme y presentarme en la Secretaría de las Fuerzas Armadas (pues estaba vestido con chaqueta civil).

Balaguer le respondió: —No, General. Vaya así mismo y tome posesión. Bello Andino lo acompañará.

Aquello constituyó una reivindicación definitiva para el General Wessin, que permaneció en el cargo hasta el 10 de junio de 1991.

Como anécdota, al otro día de su designación el General ya en retiro Enrique Pérez y Pérez le devolvió al ya teniente general Elías Wessin la pistola 45 con cacha de oro que se le incautó en 1971 cuando el complot de la ocasión. Pistola que obtuvo en México en 1947 en la celebración del Centenario de la Epopeya de Chapultepec en época de Trujillo, cuando comandó, en el Desfile Panamericano, las tropas de la Aviación Dominicana.

Como expliqué anteriormente, el Gral. Wessin fue el primer jefe de las Fuerzas Armadas juramentado vistiendo ropa de civil. Eso demuestra la prisa con que se produjo su designación y la toma de posesión. En el ámbito familiar fue una algarabía grata y emocionante. Para tener una idea de la magnitud de la reacción que produjo su designación, el Gral. Wessin recibió no menos de 20 mil telegramas de felicitación provenientes del país y del extranjero”.

Elías Wessin y Wessin falleció en el 2009.