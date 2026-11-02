Bajos salarios limitan acceso a viviendas en Dominicana

Santo Domingo, 2 nov (Prensa Latina) Los bajos salarios y el elevado costo de la vida limitan hoy la capacidad de ahorro de los trabajadores dominicanos y dificultan el acceso a créditos hipotecarios para adquirir una vivienda propia, según estadísticas oficiales.

Datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) indican que, al cierre de agosto de 2026, solo el 22,2 por ciento de los dos millones 569 mil 858 trabajadores cotizantes del sistema formal, equivalente a 570 mil 804 personas, percibía sueldos superiores a los 50 mil pesos mensuales (833 dólares).

En contraste, el 55,2 por ciento, unos 1,42 millones, percibía mensualidades inferiores a los 30 mil pesos (500 dólares).

Dentro de ese grupo, un millón 221 mil 468 empleados, el 47,5 por ciento del total, devengaban entre 15 mil y 30 mil pesos (250 y 500 dólares), mientras que el 7,7 por ciento, unos 198 mil trabajadores, percibía menos de 15 mil pesos (250 dólares).

Por su parte, el 22,6 por ciento de los cotizantes, unos 580 mil 797, obtenía entre 30 mil y 50 mil pesos mensuales (500 y 833 dólares).

Las cifras reflejan las dificultades que enfrenta una parte importante de la población trabajadora para cubrir sus necesidades básicas y disponer de recursos suficientes para ahorrar, en un contexto marcado por el alto costo de los alimentos, la vivienda y otros bienes y servicios.

Según los registros de la TSS, el ingreso medio ascendía a 40 mil 139 pesos mensuales (669 dólares). En el sector privado, el promedio era de 38 mil 522 pesos (642 dólares), mientras que en el público alcanzaba los 43 mil 876 pesos (731 dólares).

Los empleados estatales representan el 30,1 por ciento de los trabajadores registrados en el sistema.

La situación salarial condiciona el acceso al mercado inmobiliario, pues la compra de una vivienda requiere ingresos estables, capacidad para cubrir la cuota inicial y recursos para asumir durante años el pago de un préstamo hipotecario.

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