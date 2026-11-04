Bahia Príncipe renova hoteles Punta Cana, Tenerife y Jamaica

BÁVARO.– Bahia Principe Hotels & Resorts concluyó una nueva fase de renovación del hotel Bahia Principe Explore Punta Cana, que incluyó la remodelación de 358 habitaciones y la actualización de espacios comunes y áreas de servicio. El establecimiento retomará sus operaciones el próximo 1 de diciembre.

En esa misma fecha, la cadena hotelera también reabrirá dos establecimientos de su submarca Explore: Bahia Principe Explore Costa Adeje, en Tenerife, y Bahia Principe Explore Jamaica, en Runaway Bay, tras completar un proceso de renovación integral de aproximadamente un año.

RENOVACIÓN EN PUNTA CANA

La tercera etapa de reformas en el complejo dominicano abarcó 358 habitaciones distribuidas en diez villas, además de áreas como el lobby y su bar, la piscina y el pool bar, el restaurante buffet Bouganville, los restaurantes especializados Maiko y Capriccio, y el teatro.

La intervención busca elevar los niveles de confort y funcionalidad, así como fortalecer la experiencia de los huéspedes en uno de los principales destinos turísticos del Caribe.

NUEVA OFERTA EN TENERIFE Y JAMAICA

Bahia Principe Explore Costa Adeje reabrirá con 471 habitaciones, tres piscinas —una de ellas infinity con vistas al océano Atlántico— y cuatro restaurantes con propuestas internacionales, italianas y mongolas, además de opciones junto a la piscina. También ofrecerá actividades recreativas, música, karaoke y un club infantil para niños de 4 a 12 años.

Por su parte, Bahia Principe Explore Jamaica contará con 647 habitaciones, tres piscinas y siete restaurantes. Su programación incluirá música en vivo, fiestas en la playa, clases de baile, actividades deportivas y experiencias relacionadas con la cultura jamaicana, además de un club infantil y parque acuático.

DOS SUBMARCAS Y UNA ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN

La compañía organiza su oferta en dos submarcas: Explore, dirigida a familias y grupos que buscan entretenimiento y experiencias culturales, y Escape, enfocada en adultos que prefieren descanso y desconexión.

Bahia Principe Hotels & Resorts opera bajo una empresa conjunta en partes iguales entre Hyatt y Piñero. La compañía gestiona los resorts y es propietaria de la marca, mientras Hyatt los integra en su Inclusive Collection.

Julio Pérez, CEO de Bahia Principe Hotels & Resorts, afirmó que las reaperturas representan un paso importante para reincorporar a la oferta dos establecimientos renovados y fortalecer la presencia de la compañía en Tenerife y Jamaica.

Con motivo de las reaperturas, la cadena anunció una campaña promocional con descuentos de hasta un 50 % para ambos hoteles.

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