Avicultores dominicanos alertan sobre riesgo de quiebras

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo, 29 oct.- La sobreproducción de carne de pollo y las importaciones, que presionan a la baja los precios de venta, amenazan hoy con llevar a la quiebra a pequeños y medianos avicultores de República Dominicana, alertó el sector.

La Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Productores Avícolas (Anavip), que agrupa a más de 300 miembros, solicitó la intervención urgente del Gobierno para evitar el deterioro de las granjas y sus consecuencias sobre el empleo y el abastecimiento nacional.

Durante una reunión celebrada en el Palacio Nacional con el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, los representantes del gremio entregaron una comunicación dirigida al presidente Luis Abinader en la que exponen las dificultades económicas que enfrenta la actividad.

La organización propuso crear una comisión gubernamental, con participación de su asesor avícola y representantes de Anavip, para evaluar la situación y acordar medidas que permitan garantizar la continuidad de la producción.

Asimismo, denunció que las ayudas gubernamentales destinadas a los pequeños y medianos productores no han llegado efectivamente a sus beneficiarios, pues, según afirmó, se concentran en otros sectores que actúan como interlocutores sin representar sus intereses.

El gremio pidió establecer mecanismos de participación directa que aseguren una distribución equitativa de los apoyos y respondan a las necesidades reales de los avicultores.

Anavip advirtió que la crisis no se limita a las granjas, sino que también puede repercutir en trabajadores, proveedores, comerciantes y consumidores.

La entidad reiteró su disposición al diálogo con las autoridades para preservar la producción nacional y los empleos vinculados a la actividad.

of-am