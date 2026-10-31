Autoridades regionales tratarán en RD sobre libre competencia

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SANTO DOMINGO.– La República Dominicana será sede, del 2 al 6 de noviembre, de la IV Semana de la Competencia 2026, un encuentro que reunirá a autoridades de América Latina y el Caribe, organismos internacionales, académicos y representantes de los sectores público y privado.

Organizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), la actividad tendrá lugar en el hotel Crowne Plaza de Santo Domingo y abordará los desafíos de las políticas de competencia frente a las transformaciones geopolíticas, comerciales y económicas internacionales.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y REFORMA LEGAL

La apertura oficial será el lunes 2 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, con la rendición de cuentas de la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, correspondiente al período 2021-2026.

Ese día y el martes 3 se celebrará el II Congreso Internacional sobre Competencia, con conferencias y paneles sobre comercio mundial, cadenas de suministro y cooperación entre organismos reguladores.

Uno de los temas centrales será el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica, que contempla el control de fusiones, mecanismos de clemencia contra los cárteles y mayores facultades de investigación para ProCompetencia.

También se presentarán el Anuario de Competencia 2026 y los ganadores del concurso de ensayos Escribiendo X la Competencia, que recibió 323 trabajos.

GÉNERO Y PARTICIPACIÓN REGIONAL

El miércoles 4 tendrá lugar el III Foro Internacional sobre Género y Competencia, con la participación de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, representantes del PNUD y organizaciones empresariales. Se analizarán las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a los mercados y participar en las compras públicas.

El jueves 5 y viernes 6 se desarrollarán la XIII Reunión Anual del Grupo de Trabajo de Cooperación en Competencia de América Latina y el Caribe y el XX Foro Centroamericano de Competencia.

La agenda concluirá con debates sobre informalidad, crecimiento económico y competencia, la presentación del primer Anuario Centroamericano de Competencia y la lectura de la Declaración de Santo Domingo, que recogerá compromisos de cooperación regional.

Con esta iniciativa, ProCompetencia busca fortalecer la coordinación internacional, prevenir los monopolios y promover mercados más transparentes, equitativos y competitivos.

an/am