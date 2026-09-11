Autoridades desmantelan dos plantaciones marihuana Azua

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público y con apoyo de unidades especiales de la Policía Nacional, la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), desmanteló dos plantaciones de presunta marihuana en zonas montañosas de la provincia Azua, donde fueron ocupadas 5,364 plantas y arrestada una persona.

El operativo fue ejecutado de manera simultánea tras varios días de labores de inteligencia, reconocimiento y vigilancia aérea y terrestre, con el uso de drones y helicópteros, además de un despliegue de más de 50 agentes y personal de apoyo en terrenos de difícil acceso.

PRIMERA INTERVENCIÓN

Durante el primer operativo, realizado en las lomas de la comunidad Las Lagunas, las autoridades ocuparon 2,611 plantas presumiblemente de marihuana, así como 5,520 unidades en proceso de germinación.

También fueron incautados dos radios de comunicación, dos teléfonos celulares, un cartucho de escopeta, dos bombas de fumigación, herramientas, insumos químicos y otras evidencias que, según las autoridades, estarían vinculadas al procesamiento y empaque del vegetal.

Durante la intervención fue arrestada una mujer, mientras otros individuos, de nacionalidad haitiana y dominicana, huyeron al percatarse de la presencia de las unidades actuantes.

LOCALIZAN SEGUNDO CULTIVO

Como parte de la misma operación, los equipos tácticos se trasladaron hacia la zona norte de Azua, donde localizaron otra plantación en las lomas de la comunidad La Barranca.

En el lugar fueron desmanteladas 2,753 plantas de presunta marihuana, además de sacos y tanques que contenían el vegetal.

Las autoridades también ocuparon una balanza, una planta eléctrica, fundas destinadas al embalaje, una máquina selladora y otras evidencias que serán incorporadas a la investigación.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA

La DNCD informó que las acciones forman parte del seguimiento de inteligencia realizado en esa región a partir de operaciones anteriores contra cultivos de marihuana.

De acuerdo con el organismo, el operativo requirió varios días de labores de inteligencia y reconocimiento en terrenos de difícil acceso. Los equipos tácticos trabajaron durante más de 25 horas continuas en las labores de extracción y aseguramiento de las evidencias.

Tras el desmantelamiento de las plantaciones, el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones para identificar y apresar a las personas que estarían vinculadas a los cultivos.

of-am