Atribuyen a crisis suicidios y homicidios entre policías Haití

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Puerto Príncipe, 8 oct.- Policías y soldados haitianos sufren hoy homicidios, suicidios y situaciones sicológicas extremas por la intensa exposición a la violencia, el estrés crónico y los traumas, originados por pandillas criminales, afirmó un experto local.

La autoridades mantienen muy poca atención a esos efectivos encargados de mantener el orden, sobre todo en lo que respecta a su salud mental, pese a que ello es prioridad en otros países, añadió el sicólogo Pascal Néry Jean-Charles, citado por la radioemisora Magik9.

Los cuerpos policiales y militares -explicó- enfrentan una reiterada y constante «exposición al trauma», mediante la acumulación de violencia, estrés y experiencias difíciles, que pueden deteriorar de forma progresiva su estado mental.

Otros factores negativos mencionados por el sicólogo son las condiciones laborales, como horarios irregulares en turnos tanto diurnos como nocturnos, que pueden provocar falta de sueño.

El especialista también menciona la insuficiencia o falta de adecuación de cierto equipamiento utilizado policial sobre el terreno, el cual a veces ofrece un rendimiento inferior al que emplean los grupos armados a los que se enfrentan los agentes, según Magik9.

De acuerdo con Jean-Charles, la situación económica y de seguridad también afecta a los defensores del orden, quienes, igual que gran parte de la población, «se ven obligados a desplazarse por zonas peligrosas, en actos que pueden convertirlos en blanco de ataques».

«Viven en una situación de estrés crónico», subrayó el sicólogo, y acosados por una presión, lo cual queda patente en varios sucesos recientes citados por él.

Dos policías -ilustró- fueron hallados muertos en un lapso inferior a 24 horas en la localidad metropolitana de Delmas, en circunstancias que se atribuyeron a suicidios.

Otra tragedia descrita por el sicólogo fue «la que sacudió al colectivo policial en Delmas 33, donde el agente Luc André Dossous mató a su pareja, también agente, y a la hija de ambos, de 11 meses, antes de quitarse la vida, en medio de circunstancias aún por esclarecer».

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