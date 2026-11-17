El ingeniero Alexis Peguero junto a la atleta Patricia Sine y su entrenador Franklin Leyba.

SANTO DOMINGO.– La Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo calificó como histórico el cierre de su calendario internacional de 2026, tras la conquista de la medalla de oro de la juvenil Patricia Sine en los Juegos Olímpicos de la Juventud, celebrados en Dakar, Senegal.

El presidente de la entidad, ingeniero Alexis Peguero, felicitó a la atleta de Bayaguana y a sus entrenadores Franklin Leyba y Rosa Tiburcio, por el resultado que consideró un motivo de orgullo para el deporte dominicano.

Peguero destacó que Sine, de apenas 17 años, se proclamó campeona de los 200 metros planos con un tiempo de 23.35 segundos, superando por una centésima a Tyra Fenton, representante de Antigua y Barbuda, quien registró 23.36 segundos.

RECONOCEN TRABAJO DE ENTRENADORES Y ASOCIACIONES

El dirigente federado resaltó que Patricia Sine forma parte del proceso de desarrollo del atletismo nacional desde las categorías menores en Bayaguana, y reconoció el trabajo de sus entrenadores y de las asociaciones provinciales en la formación de nuevos talentos.

Asimismo, valoró el respaldo del Ministerio de Deportes, CRESO, el Comité Olímpico Dominicano, World Athletics, ADIDAS y el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), instituciones que, según afirmó, han contribuido al crecimiento de esta disciplina.

Señaló que el triunfo de Sine trasciende el resultado individual, al convertirse en un estímulo para cientos de jóvenes atletas, entrenadores, clubes y dirigentes que trabajan en las comunidades del país.

UN AÑO DE GRANDES RESULTADOS INTERNACIONALES

Peguero recordó que la temporada comenzó con una destacada participación dominicana en el Torneo Iberoamericano de Lima, Perú, donde la delegación conquistó una medalla de oro, una de plata y dos de bronce.

Posteriormente, en el Campeonato Panamericano de Atletismo celebrado en Medellín, Colombia, el país obtuvo ocho medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, para un total de 12 preseas.

La actuación alcanzó uno de sus puntos más sobresalientes durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde el atletismo dominicano consiguió 23 medallas: 14 de oro, cinco de plata y cuatro de bronce.

MARILEIDY PAULINO, OTRO ORGULLO NACIONAL

El presidente de la federación también destacó las actuaciones de la campeona olímpica Marileidy Paulino, quien mantuvo su protagonismo internacional en los 400 metros planos, con importantes resultados en los Campeonatos Mundiales y la Liga Diamante, competencia en la que terminó invicta.

Peguero afirmó que los éxitos de Paulino y la reciente consagración de Patricia Sine representan ejemplos del potencial del atletismo dominicano y constituyen una fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

Finalmente, sostuvo que la medalla de oro conquistada por Sine representa un cierre extraordinario para un año de importantes resultados y confirma el crecimiento del atletismo nacional en los escenarios internacionales.

of-am