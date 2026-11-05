Atletas dominicanos arriban a sede Juegos Olímpicos Dakar

Dakar, 5 nov.- Las selecciones dominicanas de boxeo, esgrima, atletismo y vela llegaron a suelo senegalés para competir en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El primero en instalarse fue el boxeador Michael Reyes, quien llegó a Dakar en un vuelo procedente de Estambul además taambién se alojaron en la villa el esgrimista Aden Zahran, la velocista Patricia Siné, el vallista Melvin Torres y el velerista Carlos Ramírez, quienes llegaron desde Nueva York acompañados de sus respectivos entrenadores.

Reyes subirá al encerado el venidero sábado en el Dakar Expo Center, donde buscará avanzar en la categoría de los 55 kilogramos mientras su compatriota Ramírez tendrá sus primeras tres regatas una jornada después.

La delegación de República Dominicana busca mantener su cosecha de medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud, cita multidisciplinaria en la que ha sumado siete preseas desde 2010.

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