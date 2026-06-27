Ataque Ucrania a planta militar rusa deja un muerto, 11 heridos

MOSCU, 27 Jun. (EUROPA PRESS) – Al menos una persona ha muerto y otras once han resultado heridas este sábado en la ciudad de Volgogrado, en el suroeste de Rusia, tras un ataque aéreo perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra instalaciones militares rusas, según han informado las autoridades locales.
El gobernador de la región, Andrei Bocharov, ha confirmado el balance tras los «ataques aéreos durante la noche y la mañana» dirigidos contra la planta militar, que han producido incendios, ya extinguidos, sin producir daños en edificios residenciales.
«Las fuerzas de defensa aérea del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa han repelido durante la noche y la mañana un ataque terrorista con objetivos aéreos de alta velocidad del régimen criminal de Kiev contra el territorio de la región de Volgogrado… Por el momento se tiene constancia de once heridos», ha comunicado Bocharov en una publicación a través de sus redes sociales.
Durante las labores de limpieza, se descubrió el cuerpo sin vida de un empleado de la planta. Bocharov expresó sus condolencias a la familia y amigos del fallecido. La búsqueda de otro empleado de la planta continúa, según información difundida en redes sociales por la administración de la región de Volgogrado.
Las víctimas hospitalizadas han sido inmediatamente llevadas al hospital y todas «están fuera de peligro», ha asegurado el comunicado. El gobernador de la región ha instado a los servicios locales a que se determine con precisión las consecuencias del ataque y se calcule el número de heridos.
ZELENSKI CONFIRMA LANZAMIENTO DE MISILES
Poco después, en redes sociales, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado el lanzamiento de misiles FP-5 Flamingo que, según el mandatario, «alcanzaron con éxito las instalaciones Titan-Barrikadi en Volgogrado».
«Es un importante complejo industrial donde el enemigo produce sistemas de artillería y equipo militar especializado, incluidos componentes para sistemas de lanzamiento de misiles utilizados en ataques contra nuestro pueblo», ha indicado Zelenski.
En respuesta a los ataques ucranianos, las tropas rusas han dirigido sus ofensivas mediante armas de alta precisión y drones contra instalaciones militares y empresas del complejo industrial de defensa ucraniano.
KHOMUNISM
24 minutos hace
El genio y grandioso Gran Zalensky comiéndose vivo al Envenenador de Moscú.
Recuerdan cuando se decía que Zalensky huiría de Kiev empezando la invasión?
Y recuerdan al Envenemador diciendo una y otra vez que Ucrania no podía producir casi nada. Ahí ta’.
Líder mundial de drones militares. Ay, si dl loco Trump ayudara de verdad….
5 años encharcados
Qué papelazo!!!!!!!!!!!!
Interesante comentario, verdad?
Putin ríndete, para que Europa con su líder máximo Zelensky a la cabeza, no los desaparezcan.
observen el cinismo… del esclavo ruso… ‘la fuerza del esclavismo… ruso dice que… ha repelido, durante… la noche y la mañana… un ataque terrorista… del régimen criminal… de kiev… y en respuestas… el esclavismo, con… la rata putin… a la cabeza… dirigió, con armas de… altas precisión… y drones… contra instalaciones… militares y complejo… industrial de… defensa ucraniano… esas respuestas… contra el regimen..
… ucraniano de kiev… no es terrorismo… son regalos, por… motivos del cumpleañeros… zelenski… usted, magino… ha visto alguna… vez al diablo… montando bicicleta… porque, el régimen opresor… de los pu er cos… rusos, no es de calificarlos así…
Porqué no se conforma un equipo de todas las religiones posibles y resuelven los conflictos bélicos en el mundo.? Alguien que lo explique con desencia.
El genio y grandioso Gran Zalensky comiéndose vivo al Envenenador de Moscú.
Recuerdan cuando se decía que Zalensky huiría de Kiev empezando la invasión?
Y recuerdan al Envenemador diciendo una y otra vez que Ucrania no podía producir casi nada. Ahí ta’.
Líder mundial de drones militares. Ay, si dl loco Trump ayudara de verdad….
5 años encharcados
Qué papelazo!!!!!!!!!!!!
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