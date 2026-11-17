KIEV, Ucrania, 17 de noviembre.- Un ataque nocturno con misiles y drones ejecutado por las fuerzas de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, provocó este martes daños en infraestructuras críticas, cortes en los suministros de agua y calefacción y desperfectos en los puentes Norte y Sur, que quedaron cerrados al tráfico, según informó la Administración Estatal de la Ciudad de Kiev.

La ofensiva se desarrolló en varias oleadas desde última hora del lunes y provocó incendios y daños materiales en los distritos capitalinos de Holosivski, Desnianski, Dniprovski y Obolonski a consecuencia de los impactos y la caída de restos de proyectiles interceptados.

Según el balance preliminar de las autoridades municipales, los daños en los sistemas de infraestructura crítica generaron interrupciones en el abastecimiento de agua potable y calefacción en varias zonas de la ciudad, mientras los servicios de emergencia trabajaron sobre el terreno para evaluar el alcance total de los desperfectos y determinar si se habían producido víctimas.

PUENTES CERRADOS Y TRANSPORTE DESVIADO

En cuanto a las infraestructuras viarias y de transporte, el impacto de los ataques obligó a bloquear la circulación en ambos sentidos tanto en el Puente Norte, ubicado en el distrito de Desnianski, como en el Puente Sur, en Holosivski, lo que forzó a desviar numerosas líneas de autobuses y trolebuses hacia pasos alternativos como los puentes Podilski y Darnitski.

Asimismo, la infraestructura en superficie de la línea verde del metro de Kiev sufrió daños, obligando a suspender temporalmente la circulación de trenes entre las estaciones de Osokorki y Chervoni Jutir, mientras que en los distritos de Desnianski, Dniprovski y Obolonski los bomberos tuvieron que sofocar varios incendios declarados en almacenes y en el patio de un edificio residencial de 16 plantas.

RUSIA REIVINDICA EL ATAQUE

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso reivindicó un «ataque masivo» con «armas de precisión» y drones contra «instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras energéticas, de transporte y portuarias, así como contra buques al servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania», antes de agregar que en el caso de Kiev golpeó dos importantes puentes y «una empresa industrial» dedicada a «la fabricación de componentes para drones de medio y largo alcance».

La cartera especificó en un comunicado publicado en redes sociales que también atacó objetivos en las provincias de Zaporiyia, Cherkasi, Dnipropetrovsk, Járkov y Odesa, al tiempo que resaltó que en este último caso entre los objetivos estuvieron «infraestructura destinada a la descarga y almacenamiento de elementos militares y de doble uso» en el puerto de Izmail y un buque que se dirigía al puerto de Chornomorsk.

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