Ataque ruso contra Kiev deja al menos 12 muertos y 33 heridos

KIEV.- Al menos 12 personas murieron en un bombardeo nocturno con misiles rusos contra Kiev, mientras se escuchaban explosiones en toda la capital ucraniana, según informaron las autoridades locales este jueves.
Otras 33 personas resultaron heridas, de acuerdo con el Servicio de Emergencias de Ucrania. Las alertas de ataque aéreo se mantuvieron activas hasta las primeras horas de la mañana.
Los ataques alcanzaron 12 puntos en los distritos de Darnytskyi, Sviatoshynskyi y Solomianskyi, dañando viviendas, un centro médico y una institución educativa. Los equipos de emergencia rescataron a personas atrapadas entre los escombros.
En Solomianskyi, las dos plantas superiores de un edificio residencial de nueve alturas quedaron destruidas y se declararon incendios en otras plantas. También quedaron personas atrapadas en dos edificios residenciales y en un refugio escolar.
Un ataque en el distrito de Brovary, a las afueras de la capital, causó la muerte de un hombre e hirió a otro, señaló el gobernador regional de Kiev, Tymur Tkachenko. «Una instalación industrial ha resultado dañada. Todos los servicios pertinentes están en el lugar y trabajan para extinguir el incendio», añadió.
ALERTA EN PAÍSES DE LA OTAN
Los bombardeos también desencadenaron respuestas de seguridad en Estados vecinos miembros de la OTAN. El Ejército polaco informó que desplegó aeronaves y activó sistemas de defensa aérea para proteger su espacio aéreo, especialmente cerca de la frontera con Ucrania.
El Ministerio de Defensa de Rumanía señaló que el radar detectó objetivos aéreos cerca de la frontera ucraniana, lo que provocó que dos cazas españoles desplegados en misiones de la OTAN y un helicóptero de la Fuerza Aérea rumana despegaran de forma inmediata.
Rusia ha intensificado los ataques con misiles balísticos contra la capital para mermar las reservas de defensa de Kiev, que cuenta con pocos sistemas capaces de interceptar amenazas balísticas, mientras el suministro de misiles para sus sistemas Patriot de fabricación estadounidense sigue siendo limitado.
Ucrania también ha incrementado los ataques de largo alcance contra depósitos de armas, instalaciones militares y otros objetivos estratégicos en territorio ruso, en un intento de debilitar la capacidad de Moscú para continuar los ataques contra ciudades ucranianas.
Las autoridades de Moscú señalaron que unos 250 drones apuntaron a la región durante la noche, aunque la mayoría fueron interceptados a una distancia considerable de la capital rusa.
Pero publiquen los ataques a la población civil que hace Ucrania a los rusos. Publiquen los cientos de niños rusos que Ucrania mata.
Por que no publican todos esos actos terroristas de Ucrania?
Publiquen el ataque a un autobús escolar de Belarús que Ucrania atacó donde murieron niños
Publiquen el ataque en una playa de Rusia donde murieron varios niños
18 niños murieron en Rusia por un ataque de Ucrania a un colegio de niños.
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el dólar y el pais… está en debacle… según los esclavos… viviendo en democracia… y éstos, los esclavos… si emigran es… para el que… está en la… debacle… y oye, el dólar… está, supuestamente… en baja… y todos o la… gran mayoria… de países, su respaldo… en su porqueria… de su moneda… quieren el dólar… si encuentran… pleonasmos, por favor… háganse por verse… con el único… geopolitólogo del foro… el
… exógeno comunista… josé a. ramírez… único que se encuentra… en este foro, inscrito… en la JCE, con su nombre original… no copia…
Los ARRASTRADOS se van a cortar las venas. Tanto trabajo que le cuesta al payaso reunir esos 12 soldados.
«dañando viviendas, un centro médico y una institución educativa». Como dicen los ARRASTRADOS cuando eso ocurre del lado ruso «SON DAÑOS COLATERALES».
«Rusia ha intensificado los ataques con misiles balísticos contra la capital para mermar las reservas de defensa de Kiev, que cuenta con pocos sistemas capaces de
interceptar amenazas balísticas, mientras el suministro de misiles para sus sistemas Patriot de fabricación estadounidense sigue siendo limitado»
Por ahí anda el comediante rogando por un alto el fuego a los barcos e instalaciones eléctricas; las mismas que según los ARRASTRADOS, tienen a Rusia al rendirse.
LO QUE CALLAN LAS CLOACAS FETIDAS::::EE.UU. alcanza deuda histórica por más de 40 billones de dólares (Trillones) U.S……La deuda nacional se duplicó desde 2017, en medio de crecientes preocupaciones por el déficit fiscal y el aumento de los costos de endeudamiento…Por eso estan como las gallinas sin cabezas.
La deuda nacional de EE.UU. superó este miércoles por primera vez en la historia los 40 billones de dólares, según datos del Departamento del Tesoro divulgados por Reuters. La cifra supone prácticamente el doble de los 19,95 billones registrados en 2017, cuando Donald Trump inició su primer mandato en la Casa Blanca. De acuerdo con el último balance diario del Tesoro, la deuda pública total pendiente se situó el martes en 40,047 billones de dólares. De esa cantidad, 32,266 billones corresponden a títulos del Tesoro en manos del público y 7,782 billones a deuda entre organismos gubernamentales. La deuda federal… Leer mas »
Una espiral descontrolada: tres factores para entender la deuda de EE.UU. La deuda total alcanza 115,5 billones, el 360 % del PIB, con una burbuja de IA y una trampa fiscal que ya consume más en intereses que en Defensa. Hoy la deuda pública total de Estados Unidos superó por primera vez los 40 billones de dólares, mientras que la deuda total de todos los sectores de la economía estadounidense (incluidas las obligaciones de los organismos públicos, los hogares, las empresas y los bancos) alcanzó en el primer trimestre de 2026 un récord histórico de 115,5 billones de dólares, equivalente… Leer mas »
🚨 LA DEUDA DE EEUU SUPERA LOS 40 TRILLONES 🚨 ¿EL FIN DEL IMPERIO?
Canal Conocimiento Militar
AGARREN ESE LOCO!!!!SEGUN EL…. Su armada ha desaparecido, su fuerza aérea está destruida, sus fábricas militares son ahora escombros, su moneda no vale nada y su país pende de un hilo», afirmó….Y ENTONCES QUE LO QUE TANTO JODE?????QUIEN VA A JODER A UNO QUE ESTE JODIO??????MORALEJA……UNO QUE ESTA MAS JODIO QUE EL DICE QUE ESTA JODIO.
Cuantas amenazas y triunfos de guerras se han oido de este hombre en más de seis meses.
Es experto en mentir y volver a mentir.
Lo intento; pero es sumamente complicado entender cómo es que todavía existen imbéciles que apoyan a este payaso diabólico.
Habló el emperador del Imperio Estadounidense.