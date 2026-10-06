Aspirantes del PLD mantienen campaña tras cancelar consulta

Suspensión de consulta interna del PLD se dio supuestamente por falta de equipos y ajustes en el padrón.

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SANTO DOMINGO.– Algunos aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) mantienen sus actividades proselitistas, pese a la decisión de cancelar la consulta interna prevista para el próximo domingo.

Francisco Javier García encabezó un encuentro de coordinación nacional con enlaces municipales y provinciales de su proyecto, cinco días después de que la organización suspendiera el proceso.

El dirigente calificó la jornada como un espacio para “fortalecer la coordinación” de cara al futuro.

Gonzalo Castillo también continúa promoviendo sus aspiraciones. El sábado, el exministro recorrió varias localidades de Barahona, donde afirmó que busca impulsar una política basada en la decencia, el respeto y la ampliación de oportunidades.

Tras la cancelación, ambos dirigentes cuestionaron la medida y defendieron la realización del proceso interno, cuya organización, según señalaron, tomó varios años.

La comisión designada por el PLD para organizar la consulta informó que decidió suspenderla debido a la falta de equipos necesarios para llevar a cabo la jornada.

dh/am