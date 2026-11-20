En República Dominicana, la división de los partidos políticos ha sido un fenómeno recurrente en el período histórico posterior a la guerra civil de 1965.

Es que los partidos nacen llevando «el gen» de la división, el cual motoriza el proceso divisionista cuando se ofrecen determinadas circunstancias históricas y políticas.

La división afecta a partidos grandes y pequeños, cuyas causas son variadas. Cabe destacar, las luchas por candidaturas, liderazgo y diferencias ideológicas o doctrinarias.

Las divisiones por motivos ideológicos, tienden a ocurrir en organizaciones de izquierda, las cuales son sensibles a las interpretaciones de las ideologías que enarbolan.

En época de la Guerra Fría, la división en el campo socilista condujo también a la división de las organizaciones de izquierda en América Latina

En nuestro país, la lucha ideológica entre China y la antigua Unión Soviética, incidió en el fraccionamiento de la izquierda marxista-leninista. Y, dentro de una misma corriente de afilación marxista, hubo diferencias que empujaron varias divisiones.

En los llamados partidos «del sistema», las divisiones fueron propiciadas por candidaturas electorales, fundamentalmente la candidatura por la presidencia de la república.

El impacto organizacional de las divisiones varía dependiendo de si es por la candidatura presidencial o por candidaturas electivas menores. Al respecto, hay divisiones menores que provocaron simples desgarraciones, que no debilitaron significativamente el partido afectado.

Las divisiones partidistas más significativas, en la etapa anteriormente indicada, han sido las del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El PRD ha sufrido tres grandes divisiones, siendo la primera en 1973, con el surgimiento del PLD fundado por Juan Bosch, quien fue también fundador del PRD en el extranjero

Posteriormente el PRD volvió a dividirse, dada la rivalidad entre el expredidente Jacobo Majluta y José Francisco Peña Gómez, quien fungía como máximo líder de dicho partido.

La lucha por la candidatura presidencial entre el expresidente Hipólito Mejía y el empresario Miguel Vargas Maldonado, produjo la tercera gran división perredeísta. A partir de ese enfrentamiento es que se forma el PRM, el cual ahora está en el poder con el presidente Luis Abinader.

En el caso del PLD, su principal división se produjo en el 2020, con la salida del expresidente Leonel Fernández, quien gobernó tres veces la República Dominicana por ese mismo partido.

Entonces, de la división del PLD surgió la Fuerza del Pueblo, la cual participó en las elecciones generales del 2020 y del 2024.

El escenario politico-electoral de cara al 2028, presenta desafíos para el PRM y el PLD. Como ya se dijo anteriormente, las dos grandes divisiones de los referidos partidos, obedecieron a la disputa por la candidatura presidencial.

Es que la escogencia del candidato presidencial del PRM, podría implicar inconvenientes que perjudiquen la unidad de la organización señalada. Asimismo, el PLD ya refleja complicaciones vinculadas a la selección del candidato que pretende disputar la primera magistratura de la Nación en mayo del 2028.

Por lo pronto, ninguno de los partidos mencionados en este escrito, escapan a la posibilidad de padecer algún tipo de división. Se recuerda que disputas reñidas por la candidatura presidencial, generaron en el pasado fuertes disgustos que no pudieron ser superados.

Es que la coyuntira electoral del 2028, se caracterizará por la no participación del principal activo político del PRM, el presidente Luis Abinader. En ese sentido, constituirá un enorme reto para el partido en el poder, definir un candidato presidencial que reúna la popularidad necesaria para ganar en la primera vuelta de las elecciones en cuestión. Ya una segunda vuelta electoral, puede traer desafíos inesperados para el PRM.

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