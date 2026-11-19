SANTO DOMINGO.– La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) reconoció al ministro de Turismo, David Collado, como “Campeón del Turismo Dominicano”, durante una ceremonia que contó con la presencia de la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais.

Collado recibió el galardón, denominado “Campeón del Turismo 2026”, y agradeció la distinción, al tiempo que atribuyó parte de los resultados alcanzados por el sector a la estrecha colaboración entre el Gobierno y la empresa privada.

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD

El reconocimiento fue entregado en el marco del Foro de Inversión Turística 2026, dedicado en esta edición a la sostenibilidad como eje estratégico para atraer capitales, fortalecer la competitividad y promover proyectos que combinen rentabilidad económica, protección ambiental y desarrollo comunitario.

El encuentro congrega a representantes de organismos internacionales, instituciones financieras y líderes empresariales para analizar las oportunidades de inversión turística, tomando en cuenta la creciente importancia de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de financiamiento.

Durante su intervención, Collado afirmó que República Dominicana continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para la inversión turística en América Latina y el Caribe, impulsada por la confianza del sector privado, la estabilidad económica y una estrategia de diversificación de la oferta.

DESARROLLO Y NUEVAS OPORTUNIDADES

El ministro destacó la necesidad de continuar promoviendo inversiones sostenibles, mejorar la infraestructura turística y desarrollar nuevos polos que contribuyan a generar empleos y fortalecer los encadenamientos productivos en las comunidades.

“Nuestro compromiso es continuar creando las condiciones para que República Dominicana siga siendo un referente de inversión turística en el Caribe y América Latina”, expresó.

Agregó que el país apuesta por un modelo de crecimiento responsable que combine rentabilidad, innovación y preservación de los recursos naturales, procurando que la expansión del turismo se traduzca en bienestar y mayores oportunidades para los dominicanos.

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