Asonahores destaca fortaleza y dinamismo turismo Rep. Dom.

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SANTO DOMINGO.- La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) destacó la fortaleza y el dinamismo del turismo dominicano, reflejados en nuevas inversiones millonarias, la incorporación de prestigiosas marcas hoteleras internacionales y la ampliación de la infraestructura turística del país.

Señaló que el inicio de la construcción del megaproyecto Yanuna, en playa Macao, y la próxima inauguración de Port Samaná constituyeron dos acontecimientos que evidenciaron la confianza de los inversionistas en el presente y futuro de República Dominicana como destino turístico.

YANUNA

Explicó que Yanuna contempló una inversión global superior a los US$1,000 millones e incorporó dos reconocidas marcas hoteleras internacionales como The Ritz-Carlton Yanuna y Casa Mirallá, The Luxury Collection, ambas pertenecientes a Marriott International.

El desarrollo contó con 548 habitaciones hoteleras y proyectó generar aproximadamente 1,500 empleos directos durante su construcción y más de 1,600 durante su operación.

PORT SAMANÁ

Asimismo, resaltó que estuvo prevista la inauguración de Port Samaná, en Arroyo Barril, una infraestructura que amplió la capacidad del país para recibir cruceros y dinamizó la economía de la región.

La terminal inició sus operaciones con la llegada prevista del MSC Opera, con aproximadamente 2,000 pasajeros, y proyectó recibir 230,000 visitantes en 2027, cifra que podría alcanzar 540,000 en 2028 y un millón de visitantes anuales en 2030.

JUAN BANCALARI

El presidente de Asonahores, Juan Bancalari, destacó que ambos proyectos reflejaron la confianza que continuó generando República Dominicana entre los inversionistas internacionales.

“Cuando vemos inversiones de esta magnitud, la llegada de marcas hoteleras de reconocimiento mundial y nuevas infraestructuras que amplían nuestra capacidad para recibir visitantes, estamos viendo mucho más que proyectos turísticos. Estamos viendo confianza en nuestro país, en su estabilidad, en su potencial y en el futuro de nuestra industria”, expresó Bancalari.

Bancalari señaló que el crecimiento del turismo dominicano trascendió el aumento en la llegada de visitantes y se reflejó también en la diversificación de destinos, la generación de empleos y las nuevas oportunidades económicas para las comunidades.

TRABAJO CONJUNTO

Asonahores resaltó que estos avances fueron resultado del trabajo conjunto entre los sectores público y privado, que permitió fortalecer la competitividad del destino y crear condiciones favorables para nuevas inversiones.

“La confianza es uno de los activos más valiosos de nuestra industria. Y hoy vemos cómo esa confianza se convierte en inversiones, empleos y oportunidades para los dominicanos. Nuestro turismo sigue avanzando, con bases sólidas y una visión de largo plazo”, concluyó Bancalari.

jt-am