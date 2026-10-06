Asociación Ocoeños en Florida celebra fiesta anual de gala

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MIAMI, Florida.- La Asociación de Ocoeños residentes en la Florida celebró en grande su acostumbrada fiesta anual de gala en el elegante salón Blue Ribbon del Fair Expo Center, con la asistencia de más de 300 personas.

El evento contó con la animación magistral del cantante, compositor y músico dominicano Ramón Orlando, quien hizo gala de sus mejores canciones que pusieron a bailar a los asistentes hasta el amanecer.

La actividad, que fue dedicada a los grandes productores agropecuarios, incluyó la entrega de placas de reconocimiento a los señores Manuel Peralta, Ramón Orlando, por sus 50 años en el arte, y a Miguel Tejeda (Rubio de Boney).

LABOR SOCIAL EN OCOA

La Asociación de Ocoeños es una entidad sin fines de lucro que realiza diversas actividades para recaudar fondos destinados a llevar ayudas a los más necesitados en la provincia de San José de Ocoa, en el sur de la República Dominicana.

Creada en 2008, esa agrupación facilita ayuda en dicha provincia al centro de envejecientes, al Hogar Crea y a varias clínicas rurales, con camas, ropas, frazadas, abrigos, utensilios médicos, artículos de aseo personal, entre otros.

La entidad está encabezada por Ángel Aguasvivas, Miguel González, Juan Roa, Manuel González, Julissa Pérez, Ángel Pérez, Lourdes González, Nancy Aguasvivas, Wanda Rodríguez y Alberto Mejía.

Durante la actividad se anunció que el ingeniero Manuel González presidirá la nueva directiva.

El evento contó con la asistencia de la cónsul general de la República Dominicana en Miami, Josefa Castillo Rodríguez; diputado Edward Cruz; del director de Aeronáutica Civil, Kelvin Acosta Vélez, y de las representantes del Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX), Soledad Cruz y Elen Yari Brens.