Asociación Cibao promueve educación financiera infantil

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– La Asociación Cibao realizó dos jornadas especiales de educación financiera dirigidas a niños y familias, con motivo de la celebración del Día Mundial del Ahorro, como parte de sus iniciativas para fomentar hábitos financieros saludables desde la infancia.

Las actividades se desarrollaron en la Torre Corporativa de Asociación Cibao, en Santiago, para hijos de colaboradores, y en Plaza Colina Centro, en Santo Domingo, donde participaron clientes y público en general.

FORMACIÓN FINANCIERA DESDE LA INFANCIA

Como parte de la programación, los participantes disfrutaron del cuentacuentos “Ahorra ahora para un mejor futuro”, presentado por Ricky Ran y Luz Bautista, de Cuentacuentos Califé.

La experiencia permitió introducir conceptos relacionados con el ahorro, la planificación y el consumo responsable mediante actividades educativas y recreativas adaptadas a los más pequeños.

Yara Hernández, vicepresidenta de Comunicaciones y Sostenibilidad de la entidad, afirmó que la educación financiera debe comenzar desde los primeros años de vida, para que los niños aprendan a administrar sus recursos, diferenciar necesidades de deseos y desarrollar capacidades que les permitan tomar decisiones responsables en el futuro.

RECURSOS GRATUITOS PARA LAS FAMILIAS

La institución dispone de cuadernillos de educación financiera infantil y juvenil, guías metodológicas, cuentos y cápsulas audiovisuales gratuitas, disponibles en sus plataformas digitales para apoyar a padres, tutores y docentes.

Según informó la entidad, desde 2021 sus iniciativas de formación financiera han impactado a más de 5,656 personas de manera presencial y a 8,410,822 mediante plataformas digitales.

Asimismo, participa anualmente en la Semana Económica y Financiera organizada por el Banco Central de la República Dominicana.

Como complemento a sus programas educativos, Asociación Cibao ofrece una cuenta de ahorro infantil destinada a incentivar esta práctica desde edades tempranas.

Con estas iniciativas, la entidad busca fortalecer los conocimientos financieros de niños, jóvenes y familias, promoviendo una cultura de planificación y administración responsable de los recursos.

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