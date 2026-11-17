SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Asociación Cibao reunió a clientes empresariales en encuentros celebrados en Santo Domingo y Santiago para analizar las perspectivas económicas nacionales e internacionales durante el período 2026-2028, con la participación de los economistas Jaime Aristy Escuder y Raúl Ovalle.

Las jornadas abordaron el comportamiento de la economía dominicana, los factores que inciden en la actividad productiva y los principales desafíos que deberán considerar las empresas para planificar sus inversiones y tomar decisiones financieras.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y RIESGOS INFLACIONARIOS

Durante su exposición, Jaime Aristy Escuder destacó que la economía dominicana registró un crecimiento interanual de 5.6 % en septiembre de 2026 y una expansión acumulada de 4.6 % entre enero y septiembre.

Identificó la construcción, la minería y el turismo como los principales motores de la actividad económica, aunque advirtió sobre las presiones inflacionarias, las elevadas tasas de interés y los riesgos cambiarios.

También manifestó preocupación por el aumento del déficit fiscal, el costo de los subsidios a los combustibles y una posible sobrevaluación del peso dominicano, que podría anticipar una depreciación de la moneda en los próximos meses.

PERSPECTIVAS INTERNACIONALES Y DESAFÍOS PARA 2027

Por su parte, Raúl Ovalle, director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), resaltó que el país ha mantenido un ritmo de crecimiento superior al registrado el año anterior, pese a las dificultades del mercado energético internacional.

Recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó a 4.6 % su proyección de crecimiento para República Dominicana en 2026, mientras que Fitch Ratings mejoró la calificación soberana del país de BB- a BB.

Sin embargo, advirtió que el encarecimiento de la energía, los combustibles, los fertilizantes y los costos logísticos representa riesgos importantes para la economía. También señaló que un eventual fenómeno de El Niño podría afectar la productividad agrícola y aumentar los precios de los alimentos.

Para 2027, Aristy Escuder proyectó un crecimiento más moderado, tasas de interés elevadas y un tipo de cambio superior, por lo que consideró necesario mantener la prudencia en las políticas monetaria y fiscal.

Ovalle resumió el panorama con la expresión: «Estamos creciendo, pero avanzamos sobre un río de piedras resbalosas».

El economista agregó que, si las presiones energéticas internacionales se prolongan, las autoridades podrían verse obligadas a realizar ajustes fiscales y trasladar una mayor proporción de los costos internacionales a los hogares y las industrias, procurando proteger a los sectores más vulnerables.

DIÁLOGO CON EL SECTOR EMPRESARIAL

Los encuentros incluyeron un conversatorio con los economistas invitados y los periodistas Jairon Severino, Esteban Delgado y Rubén Martínez, quienes analizaron las perspectivas económicas y sus posibles efectos sobre los diferentes sectores productivos.

Randolph Phipps, vicepresidente de Negocios Empresariales de Asociación Cibao, agradeció la confianza de los clientes y destacó la importancia de mantener espacios de intercambio que permitan comprender los cambios del entorno económico.

Explicó que la institución ofrece soluciones financieras para capital de trabajo, inversiones, proyectos inmobiliarios y expansión empresarial, acompañadas de asesoría especializada para compañías grandes, medianas y pequeñas.

Con estas iniciativas, Asociación Cibao procura fortalecer sus vínculos con el sector empresarial y facilitar el acceso a información económica relevante para la planificación financiera y la identificación de oportunidades de crecimiento.

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